https://sputniknews.com.tr/20230620/cinin-rusyadan-petrol-aliminda-yeni-bir-rekor-seviyeye-ulasildi-1072650277.html
Çin’in Rusya’dan petrol alımında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı
Çin’in Rusya’dan petrol alımında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı
Çin’in Rusya’dan petrol alımı geçen ay, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:04+0300
2023-06-20T13:04+0300
2023-06-20T13:04+0300
çin
çin halk cumhuriyeti
dünya
yaptırım
ambargo
rusya
ukrayna krizi
petrol
asya
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062072542_0:109:2391:1453_1920x0_80_0_0_1466674bb7b6f8241fe98ecb67f4075e.jpg
Çin’in gümrük servisine göre ülke Mayıs ayında Rusya’dan 9.71 milyon ton petrol satın aldı. Bu, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri Çin’in Rus petrolü ithalatında görülmüş en yüksek değer.Gümrük verileri, Şubat 2022’de Çin’in Rusya’dan 5.4 milyon ton petrol satın aldığını, Mart 2022’deyse 6.3 milyon ton petrol ithal ettiğini gösteriyor.Söz konusu verilerin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması sonrası yükseliş göstermesi önemli, zira pek çok batı ülkesi bu dönemde Rus petrolüne dolaylı ve doğrudan ambargolar uygulamaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html
çin
çin halk cumhuriyeti
rusya
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062072542_153:0:2236:1562_1920x0_80_0_0_208550555d10440588433c2241603328.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, yaptırım, ambargo, rusya, ukrayna krizi, petrol, asya, ekonomi
çin, çin halk cumhuriyeti, yaptırım, ambargo, rusya, ukrayna krizi, petrol, asya, ekonomi
Çin’in Rusya’dan petrol alımında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı
Abone ol
Çin’in Rusya’dan petrol alımı geçen ay, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Çin’in gümrük servisine göre ülke Mayıs ayında Rusya’dan 9.71 milyon ton petrol satın aldı. Bu, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri Çin’in Rus petrolü ithalatında görülmüş en yüksek değer.
Gümrük verileri, Şubat 2022’de Çin’in Rusya’dan 5.4 milyon ton petrol satın aldığını, Mart 2022’deyse 6.3 milyon ton petrol ithal ettiğini gösteriyor.
Söz konusu verilerin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması sonrası yükseliş göstermesi önemli, zira pek çok batı ülkesi bu dönemde Rus petrolüne dolaylı ve doğrudan ambargolar uygulamaya başladı.