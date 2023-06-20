https://sputniknews.com.tr/20230620/cinin-rusyadan-petrol-aliminda-yeni-bir-rekor-seviyeye-ulasildi-1072650277.html

Çin’in Rusya’dan petrol alımında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı

Çin’in Rusya’dan petrol alımında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldı

Çin’in Rusya’dan petrol alımı geçen ay, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:04+0300

2023-06-20T13:04+0300

2023-06-20T13:04+0300

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Çin’in gümrük servisine göre ülke Mayıs ayında Rusya’dan 9.71 milyon ton petrol satın aldı. Bu, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri Çin’in Rus petrolü ithalatında görülmüş en yüksek değer.Gümrük verileri, Şubat 2022’de Çin’in Rusya’dan 5.4 milyon ton petrol satın aldığını, Mart 2022’deyse 6.3 milyon ton petrol ithal ettiğini gösteriyor.Söz konusu verilerin, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatması sonrası yükseliş göstermesi önemli, zira pek çok batı ülkesi bu dönemde Rus petrolüne dolaylı ve doğrudan ambargolar uygulamaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230620/ukrayna-basini-lvivde-kritik-bir-altyapi-tesisi-vurulup-tahrip-oldu-1072649547.html

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