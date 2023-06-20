https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-modernlesme-esittir-batililasma-paradigmasini-yikma-ornegini-teskil-etmek-istiyor-1072716615.html

‘Çin, modernleşme eşittir Batılılaşma paradigmasını yıkma örneğini teşkil etmek istiyor’

‘Çin, modernleşme eşittir Batılılaşma paradigmasını yıkma örneğini teşkil etmek istiyor’

Çin’in ‘küresel medeniyet girişimini’; ‘Büyük Değişimin Çağrısı: Modern Uygarlık’ başlıklı bir belgesel hazırlayarak tartışan gazeteci Gökhun Göçmen, Pekin... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T20:46+0300

2023-06-20T20:46+0300

2023-06-21T20:53+0300

eksen

çin

çin halk cumhuriyeti

şi cinping

gökhun göçmen

joe biden

batı

abd

abd

nato

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ABD öncülüğündeki Batı hegemonyasındaki sarsılmanın küresel çatışma riskini daha da artırdığı bir ortamda, Çin Halk Cumhuriyeti, 'küresel medeniyet inisiyatifi' girişimi ile sahneye çıktı. Biden yönetimi, Ukrayna çatışmasını tetiklemesinin ardından NATO’yu Asya’ya taşıyarak ve paktlaşmalarla yol açtığı gerilim eşliğinde sürekli ‘değerler’ vurgusu yaparken, Pekin, ‘farklı uygarlıkların bir arada etkileşim içerisinde var olması’ temasını öne çıkarmaya çalışıyor.Dünya çapında IMF ile Dünya Bankası gibi Batı öncülüğündeki kurumlar karşısında ‘Küresel Güney’ olgusu, BRICS ile Yeni Kalkınma Bankası giderek daha fazla ilgi çekiyor. Çin ise ‘küresel kalkınma’ ve ‘küresel güvenlik’ girişimlerinin ardından son olarak mart ayında ‘küresel medeniyet girişimini’ gündeme soktu.Çin’in Afrika’dan Ortadoğu ve Latin Amerika’ya kadar etkisini artırması ve bu türden girişimleri açıkça ABD’yi rahatsız ediyor. Çin-ABD ilişkilerindeki sancılı görünüm eksik olmuyor.ABD ve Çin liderlerinin 2022 sonbaharında Bali’deki G20 zirvesinde durumu ‘yumuşatma’ hamlesi sonuç vermemiş, şubat ayında ABD hava sahasında tespit edilen ‘meteoroloji’ balonları üzerinden çıkarılan ‘casus balon’ krizi ve geçen yazdan bu yana Washington’ın Tayvan’la ilgili attığı adımlar gerilimi yükseltmişti. Biden yönetiminin 2018’den bu yana ‘kara listede’ tuttuğu ismin Çin Savunma Bakanı olması, iki ülke arasında askeri iletişimin tesisini de zorlaştırmıştı. Bu iklimde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şubatta iptal ettiği Çin ziyaretini nihayet geçen haftasonu gerçekleştirdi. Ancak ziyaret ortaya somut sonuçlar koymuş gibi görünmüyor.ABD ile 'dengeli bir rekabet' vurgusu yapan Çin’in ‘küresel medeniyet girişimini’; ‘Büyük Değişimin Çağrısı: Modern Uygarlık’ başlıklı bir belgesel hazırlayarak tartışan gazeteci Gökhun Göçmen ile konuştuk.‘Çin modernleşmesinin dünyada da yankı bulmasını istiyorlar’Gökhun Göçmen’e göre, Çin yönetimi, ‘ortak kaderi paylaşan insanlık’ vurgusu eşliğinde ‘Çin’e özgü modernleşme’ eşliğinde modernleşmenin ancak Batılılaşma ile mümkün olduğu paradigmasını değiştirmeye çalışıyor:‘Küresel medeniyet inisiyatifi sonuçlar vermeye başlayan bir seri inisiyatifin ürünü’Pekin yönetiminin ‘küresel medeniyet girişiminin’ son halkasını oluşturacağı şekilde son iki yıldır küresel kalkınma ve küresel güvenlik girişimleri geliştirdiğini anımsatan Göçmen, bunun somut sonuçlarının da görünür olduğunu belirtti. Göçmen, BM kurumlarına yönelik artırılan yardımların yanı sıra özellikle Ortadoğu’daki barış girişimleri ve meyvelerini örnek gösterdi. Göçmen, en son Filistin liderinin Pekin’de ağırlanması hamlesine de dikkat çekti:‘Türkiye tıpkı Çin gibi gelişmekte olan bir ülke. Kavramsal çerçevenin algılanması muhtemel’Göçmen, Türkiye gibi pek çok ülkede ‘modernleşmenin ancak Batılılaşma ile algılandığı’ genel kavramsal çerçeveye dikkat çekerek bunun değişmesine yönelik farklı vurgulara atıf yaptı. Fukuyama’nın ‘tarihin sonu’, Huntington’ın ‘medeniyetler çatışması’ tezlerini anımsatan Göçmen, çok kutupluluğun yükselmesiyle kavramsal çerçeve için bir rekabetin de başladığını vurguladı.‘Farklı bir rota izlenince yine de başarı yakalanabiliyormuş’Göçmen, Pekin’in girişimlerinde Batı’nın medeniyetleri çatıştırma ve değer dayatma olgusunun da etkili olduğu görüşünde:‘Bir felaket senaryosunu önlemek için bu ziyaretler kısa bir duraklama şeklinde düşünülebilir’Göçmen, ABD-Çin ilişkileri en dip seviyedeyken, Blinken’ın nihayet gerçekleşen Çin ziyaretinin öneminin altını çizse de ziyaretten büyük değişiklik beklenmemesi gerektiği görüşünde. ABD’nin Çin’i sistematik rakip gören uzun vadeli stratejisinin belli olduğunu anımsatan Göçmen, Çin’i kuşatma siyasetinden vazgeçilmeyeceği değerlendirmesinde bulundu:‘Çin’i sözlerin ikna edebileceği evreyi geçmiş bulunuyoruz’Blinken’in Pekin ziyaretine giden süreçte ABD ve Çin liderlerinin Bali buluşmasına dikkat çeken Göçmen, henüz bir yıl geçmemişken Biden yönetiminin kamplaşmalara hız vermesine atıfta bulundu. Göçmen’e göre buna karşı Pekin yönetimi sözlerin ikna edebileceği evreyi geçmiş görünüyor:

çin

çin halk cumhuriyeti

batı

abd

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