Çin, gösterge faiz oranlarında indirime gitti

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3.65'ten yüzde 3.55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4.30'dan yüzde 4.20'ye indirdi.



Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.



Banka, 15 Haziran'da, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2.75'ten yüzde 2.65'e çekmişti.



Her iki faiz oranında en son Ağustos 2022'de indirim yapılmıştı.



Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.