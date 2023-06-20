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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230620/cin-gosterge-faiz-oranlarinda-indirime-gitti-1072643247.html
Çin, gösterge faiz oranlarında indirime gitti
Çin, gösterge faiz oranlarında indirime gitti
Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte politika faizindeki indirimin ardından krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:07+0300
2023-06-20T10:07+0300
ekonomi
çin
çin halk cumhuriyeti
çin merkez bankası (pboc)
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3.65'ten yüzde 3.55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4.30'dan yüzde 4.20'ye indirdi.Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.Banka, 15 Haziran'da, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2.75'ten yüzde 2.65'e çekmişti.Her iki faiz oranında en son Ağustos 2022'de indirim yapılmıştı.Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/cinden-faiz-indirimi-1072470038.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin merkez bankası (pboc), faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları
çin, çin halk cumhuriyeti, çin merkez bankası (pboc), faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları

Çin, gösterge faiz oranlarında indirime gitti

10:07 20.06.2023
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Çin, ekonomik göstergelerdeki yavaşlamayla birlikte politika faizindeki indirimin ardından krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını da düşürdü.
Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3.65'ten yüzde 3.55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4.30'dan yüzde 4.20'ye indirdi.

Çin'deki 18 bankanın PBoC'un politika faiz oranı üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faiz oranı işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık kredi faiz oranı ise emlak kredileri için gösterge kabul ediliyor.

Banka, 15 Haziran'da, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2.75'ten yüzde 2.65'e çekmişti.

Her iki faiz oranında en son Ağustos 2022'de indirim yapılmıştı.

Analistler, faiz oranlarındaki indirimlerin, ekonomideki yavaşlama eğilimine karşın büyümeyi teşvik edici politikaların habercisi olduğunu belirtiyor.
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
EKONOMİ
Çin'den faiz indirimi
15 Haziran , 09:47
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