https://sputniknews.com.tr/20230620/cerrah-robot-sina-iranin-abdli-da-vinciye-yaniti--1072668947.html
Cerrah robot Sina: İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı
Cerrah robot Sina: İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı
İranlı cerrah robot Sina, Ortadoğu'da göğüs ve karın boşluğu ameliyatları yapan ilk robot. Cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilen ve ameliyatların... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T18:58+0300
2023-06-20T18:58+0300
2023-06-20T23:27+0300
multimedya
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robotik cerrahi sistemi
robot
iran
tıp
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Robot, hastanın yaralanmasını ve ağır kanama riskini azaltan, ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltan ve hastaneye yatış maliyetlerini düşüren 5 mm'den fazla olmayan kesi yapıyor.Cerrah robot Sina’nın üreticisi İranlı şirket Sina Robotics and Medical Innovations Company'nin CEO'su Ali Rıza Bageri, Sputnik’e demecinde, cerrahi robotun İran modelinin ünlü Amerikan robotu Da Vinci'ye göre bir çok avantajı olduğunu söyledi.Bageri, “Cerrah robot Sina’nın kullanımı, maliyeti 2.5 milyon euroya ulaşan ünlü Amerikan cerrah robotu Da Vinci'den üç kat daha ucuz. Da Vinci robotu ile uzaktan operasyon (cerrah ameliyathanede yokken) sadece üretildiği ülke olan ABD'de öngörülmüş. Diğer ülkeler için bu seçenek mevcut değil. Cerrah robot Sina, tüm müşterilerinin operasyonları uzaktan gerçekleştirmesine imkan veriyor. Cerrah robot Sina’nın bir diğer önemli farkı, cerrah robotumuzun gerekirse ameliyat sırasında hastayı hareket ettirme ve döndürme olanağı sağlamasıdır, Da Vinci cerrah robotu bu işleve sahip değil. Sonuç olarak, cerrah robot Sina uzmanlara aynı anda birden fazla ameliyat için daha fazla imkan sunuyor” dedi.Bageri'ye göre, bu robot birçok ülkede tıbbi olarak tanınmış durumda.
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Cerrah robot Sina - İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı
Cerrah robot Sina - İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı
2023-06-20T18:58+0300
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PT2M02S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, robotik cerrahi sistemi, robot, iran, tıp, видео
video, robotik cerrahi sistemi, robot, iran, tıp, видео
Cerrah robot Sina: İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı
18:58 20.06.2023 (güncellendi: 23:27 20.06.2023) Abone ol
İranlı cerrah robot Sina, Ortadoğu'da göğüs ve karın boşluğu ameliyatları yapan ilk robot. Cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilen ve ameliyatların doğruluğunu 10 kat artıran robot Sina’nın tüm klinik test ve denemelerden geçen 5 pratik örneği bulunuyor.
Robot, hastanın yaralanmasını ve ağır kanama riskini azaltan, ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltan ve hastaneye yatış maliyetlerini düşüren 5 mm'den fazla olmayan kesi yapıyor.
Cerrah robot Sina’nın üreticisi İranlı şirket Sina Robotics and Medical Innovations Company'nin CEO'su Ali Rıza Bageri, Sputnik’e demecinde, cerrahi robotun İran modelinin ünlü Amerikan robotu Da Vinci'ye göre bir çok avantajı olduğunu söyledi.
Bageri, “Cerrah robot Sina’nın kullanımı, maliyeti 2.5 milyon euroya ulaşan ünlü Amerikan cerrah robotu Da Vinci'den üç kat daha ucuz. Da Vinci robotu ile uzaktan operasyon (cerrah ameliyathanede yokken) sadece üretildiği ülke olan ABD'de öngörülmüş. Diğer ülkeler için bu seçenek mevcut değil. Cerrah robot Sina, tüm müşterilerinin operasyonları uzaktan gerçekleştirmesine imkan veriyor. Cerrah robot Sina’nın bir diğer önemli farkı, cerrah robotumuzun gerekirse ameliyat sırasında hastayı hareket ettirme ve döndürme olanağı sağlamasıdır, Da Vinci cerrah robotu bu işleve sahip değil. Sonuç olarak, cerrah robot Sina uzmanlara aynı anda birden fazla ameliyat için daha fazla imkan sunuyor” dedi.
Bageri'ye göre, bu robot birçok ülkede tıbbi olarak tanınmış durumda.