https://sputniknews.com.tr/20230620/cerrah-robot-sina-iranin-abdli-da-vinciye-yaniti--1072668947.html

Cerrah robot Sina: İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı

Cerrah robot Sina: İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı

İranlı cerrah robot Sina, Ortadoğu'da göğüs ve karın boşluğu ameliyatları yapan ilk robot. Cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilen ve ameliyatların... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T18:58+0300

2023-06-20T18:58+0300

2023-06-20T23:27+0300

multimedya

video

robotik cerrahi sistemi

robot

iran

tıp

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Robot, hastanın yaralanmasını ve ağır kanama riskini azaltan, ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltan ve hastaneye yatış maliyetlerini düşüren 5 mm'den fazla olmayan kesi yapıyor.Cerrah robot Sina’nın üreticisi İranlı şirket Sina Robotics and Medical Innovations Company'nin CEO'su Ali Rıza Bageri, Sputnik’e demecinde, cerrahi robotun İran modelinin ünlü Amerikan robotu Da Vinci'ye göre bir çok avantajı olduğunu söyledi.Bageri, “Cerrah robot Sina’nın kullanımı, maliyeti 2.5 milyon euroya ulaşan ünlü Amerikan cerrah robotu Da Vinci'den üç kat daha ucuz. Da Vinci robotu ile uzaktan operasyon (cerrah ameliyathanede yokken) sadece üretildiği ülke olan ABD'de öngörülmüş. Diğer ülkeler için bu seçenek mevcut değil. Cerrah robot Sina, tüm müşterilerinin operasyonları uzaktan gerçekleştirmesine imkan veriyor. Cerrah robot Sina’nın bir diğer önemli farkı, cerrah robotumuzun gerekirse ameliyat sırasında hastayı hareket ettirme ve döndürme olanağı sağlamasıdır, Da Vinci cerrah robotu bu işleve sahip değil. Sonuç olarak, cerrah robot Sina uzmanlara aynı anda birden fazla ameliyat için daha fazla imkan sunuyor” dedi.Bageri'ye göre, bu robot birçok ülkede tıbbi olarak tanınmış durumda.

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Cerrah robot Sina - İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı Cerrah robot Sina - İran'ın ABD’li Da Vinci'ye yanıtı 2023-06-20T18:58+0300 true PT2M02S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, robotik cerrahi sistemi, robot, iran, tıp, видео