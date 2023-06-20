https://sputniknews.com.tr/20230620/bina-yoneticisi-isyan-etti-yakamdan-dusun-vallahi-biktirdiniz-1072660859.html
Bina yöneticisi isyan etti: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'
Bina yöneticisi isyan etti: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'
Kayseri’de bir bina yöneticisinin bina sakinlerine isyanı yazıyı okuyanları güldürdü. Bina yöneticisi isyanını ‘Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız’ diyerek... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:43+0300
2023-06-20T15:43+0300
2023-06-20T15:43+0300
yaşam
türkiye
bina
yönetici
isyan
kayseri
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Kayseri’de bir bina yöneticisi, bina sakinlerine isyanını bina içerisindeki cama astığı kağıtla gösterdi. Kağıda yazdıklarıyla içini döken bina yöneticisi, görevini bırakacağını ve artık binanın işleriyle uğraşmaktan 'sıkıldığını' söyledi. Yönetici kendini şu sözlerle ifade etti:
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türkiye, bina, yönetici, isyan, kayseri
türkiye, bina, yönetici, isyan, kayseri
Bina yöneticisi isyan etti: 'Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız'
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Kayseri’de bir bina yöneticisinin bina sakinlerine isyanı yazıyı okuyanları güldürdü. Bina yöneticisi isyanını ‘Yakamdan düşün, vallahi bıktırdınız’ diyerek, dile getirdi.
Kayseri’de bir bina yöneticisi, bina sakinlerine isyanını bina içerisindeki cama astığı kağıtla gösterdi.
Kağıda yazdıklarıyla içini döken bina yöneticisi, görevini bırakacağını ve artık binanın işleriyle uğraşmaktan 'sıkıldığını' söyledi. Yönetici kendini şu sözlerle ifade etti:
"Bina sakinlerinin dikkatine. Ekilen bahçeler dışında çiçekliklerin ekilmesine ben izin vermedim ve sorumlusu ben değilim. Açıkçası umurumda da değil. Kim ekiyorsa ona söyleyin beni öne sürmeyin. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Binanın işleri ile de ilgilenmiyorum. bana dert yanmayın, şikayet etmeyin. Ben bina yönetim şirketiyle görüştüm ve bu işi yapmayacağımı ilettim. Aranızda yönetici seçin. Yönetici olmak isteyen varsa gelsin evrakları teslim edeyim. Böylece yakamdan düşün arkadaş. Benim işim başımdan aşkın. O orayı ekmiş öbürü bilmem ne yapmış. Sizin dırdırınız sizin olsun. Vallahi bıktırdınız.”