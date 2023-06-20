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Bereketi temsil eden 1700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzede
Bereketi temsil eden 1700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzede
Amasya’da 10 yıl önce kazıda bulunan ve bereketi temsil eden Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik taşındığı Amasya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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mozaik, amasya, bereket, fotoğraf, фото

Bereketi temsil eden 1700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzede

14:39 20.06.2023 (güncellendi: 14:45 20.06.2023)
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Amasya’da 10 yıl önce kazıda bulunan ve bereketi temsil eden Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik taşındığı Amasya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
© İHA2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında 80 metrekare genişliğinde bir taban mozaiğine rastlandı. Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen ‘KTICIC' ve ‘APE BOAH' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı. Amasya Valiliği, mozaiğin yeniden gün yüzüne çıkartılarak sergilenmesini sağladı.
Bereketi temsil eden 1700 yıllık ‘Tanrıçalı mozaik' müzede - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında 80 metrekare genişliğinde bir taban mozaiğine rastlandı. Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen ‘KTICIC' ve ‘APE BOAH' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı. Amasya Valiliği, mozaiğin yeniden gün yüzüne çıkartılarak sergilenmesini sağladı.
© İHAAmasya Valisi Mustafa Masatlı, Roma dönemi inanışına göre bereket tanrıçasını simgeleyen mozaiğin 2013 yılında Gökmedrese Mahallesi’ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin altındaki alanda bulunduğunu belirtti. Mustafa Masatlı, “Bu tarihi eser Roma döneminde Amasya’da ikamet eden askeri birliğe ait binanın kalıntıları içinde yer almaktadır. Bu taban mozaiğini Amasya Arkeoloji Müzemizde teşhir ederek ilimizi ve müzemizi ziyaret eden yerli, yabancı turistlerin bu önemli eseri incelemelerine imkan sağlamış olacağız” dedi.
Bereketi temsil eden 1700 yıllık ‘Tanrıçalı mozaik' müzede - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Roma dönemi inanışına göre bereket tanrıçasını simgeleyen mozaiğin 2013 yılında Gökmedrese Mahallesi’ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin altındaki alanda bulunduğunu belirtti. Mustafa Masatlı, “Bu tarihi eser Roma döneminde Amasya’da ikamet eden askeri birliğe ait binanın kalıntıları içinde yer almaktadır. Bu taban mozaiğini Amasya Arkeoloji Müzemizde teşhir ederek ilimizi ve müzemizi ziyaret eden yerli, yabancı turistlerin bu önemli eseri incelemelerine imkan sağlamış olacağız” dedi.
© İHAMozaiğin taşınması ve teşhirine yaklaşık 1 milyon TL harcandığını anlatan Vali Masatlı, “Amasya 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyetle bu ve buna benzer çok sayıda eseri barındırmakta. Genelde mozaikler küçük ölçekli ve alanlıdır. Ama bu mozaik yaklaşık 80 metrekare alana sahiptir” diye konuştu.
Bereketi temsil eden 1700 yıllık ‘Tanrıçalı mozaik' müzede - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Mozaiğin taşınması ve teşhirine yaklaşık 1 milyon TL harcandığını anlatan Vali Masatlı, “Amasya 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyetle bu ve buna benzer çok sayıda eseri barındırmakta. Genelde mozaikler küçük ölçekli ve alanlıdır. Ama bu mozaik yaklaşık 80 metrekare alana sahiptir” diye konuştu.
© İHADaha önce şehrin sembollerinde elma motifli mozaiğin de bulunduğunu hatırlatan Amasya Müzesi Celal Özdemir de mozaiğin ünik bir eser olduğuna dikkat çekti. Samsun’dan müzeyi ziyaret gelen coğrafya öğretmeni Ramize Erkan ise, “Mozaik müthiş olmuş. Amasya Müzesi değişmiş, yenilenmiş. Avrupa standartlarında müze olmuş” şeklinde konuştu.
Bereketi temsil eden 1700 yıllık ‘Tanrıçalı mozaik' müzede - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Daha önce şehrin sembollerinde elma motifli mozaiğin de bulunduğunu hatırlatan Amasya Müzesi Celal Özdemir de mozaiğin ünik bir eser olduğuna dikkat çekti. Samsun’dan müzeyi ziyaret gelen coğrafya öğretmeni Ramize Erkan ise, “Mozaik müthiş olmuş. Amasya Müzesi değişmiş, yenilenmiş. Avrupa standartlarında müze olmuş” şeklinde konuştu.
© İHAAçılış programına, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililer de katıldı.
Bereketi temsil eden 1700 yıllık ‘Tanrıçalı mozaik' müzede - Sputnik Türkiye
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© İHA
Açılış programına, Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve diğer yetkililer de katıldı.
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