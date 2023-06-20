Bereketi temsil eden 1700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzede

© İHA Mozaiğin taşınması ve teşhirine yaklaşık 1 milyon TL harcandığını anlatan Vali Masatlı, “Amasya 8 bin 500 yıllık tarihi ve 14 medeniyetle bu ve buna benzer çok sayıda eseri barındırmakta. Genelde mozaikler küçük ölçekli ve alanlıdır. Ama bu mozaik yaklaşık 80 metrekare alana sahiptir” diye konuştu.