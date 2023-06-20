https://sputniknews.com.tr/20230620/bebe-rexhanin-suratina-konser-sirasinda-telefon-firlatildi-1072641182.html

Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı

Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı

Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T09:30+0300

2023-06-20T09:30+0300

2023-06-20T09:30+0300

yaşam

sanatçı

abd

konser

telefon

new york

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ABD’nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı. Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı.Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230615/beyonce-isvecte-enflasyonu-artirdi-1072469093.html

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sanatçı, abd, konser, telefon, new york