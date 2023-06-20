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https://sputniknews.com.tr/20230620/bebe-rexhanin-suratina-konser-sirasinda-telefon-firlatildi-1072641182.html
Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı
Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı
Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T09:30+0300
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yaşam
sanatçı
abd
konser
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new york
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ABD’nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı. Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı.Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230615/beyonce-isvecte-enflasyonu-artirdi-1072469093.html
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sanatçı, abd, konser, telefon, new york
sanatçı, abd, konser, telefon, new york

Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı

09:30 20.06.2023
© AFP 2023 / STEFANO RELLANDINIArnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.
Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / STEFANO RELLANDINI
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Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.
ABD’nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta 'Bebe' Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı.
Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.
Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı.
Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı. Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.
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