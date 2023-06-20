https://sputniknews.com.tr/20230620/bati-medyasi-blinkenin-cin-ziyaretinin-belirsiz-sonuclari-cok-az-ilerleme-oldugunu-gosteriyor-1072675947.html
Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor
Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor
Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmenin sonuçlarına ilişkin sunulan bilgideki belirsizliğin görüşmede... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:31+0300
2023-06-20T22:31+0300
2023-06-20T22:31+0300
dünya
antony blinken
abd
çin
çin gang
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Haberde, “Blinken’in gerçekleştirdiği görüşmenin belirsiz sonuçları, gündem maddelerinin özünde çok az ilerleme olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.ABD ve Çin dışişleri bakanlarının 'aylarca süren çekişmeden sonra yavaş ilerlediği' kaydedilen yazıda, aralarında Tayvan gerilimi, Çin’de haksız yere hapsedilen ABD vatandaşları ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Çin ve Rusya arasındaki koordinasyonun da bulunduğu anahtar konularda gerçek sonucun alınmadığını vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230618/abd-ve-cin-disisleri-bakanlari-pekinde-gorustu-1072596152.html
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antony blinken, abd, çin, çin gang
antony blinken, abd, çin, çin gang
Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor
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Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmenin sonuçlarına ilişkin sunulan bilgideki belirsizliğin görüşmede çok az ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini duyurdu.
Haberde, “Blinken’in gerçekleştirdiği görüşmenin belirsiz sonuçları, gündem maddelerinin özünde çok az ilerleme olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
ABD ve Çin dışişleri bakanlarının 'aylarca süren çekişmeden sonra yavaş ilerlediği' kaydedilen yazıda, aralarında Tayvan gerilimi, Çin’de haksız yere hapsedilen ABD vatandaşları ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Çin ve Rusya arasındaki koordinasyonun da bulunduğu anahtar konularda gerçek sonucun alınmadığını vurgulandı.