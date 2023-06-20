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https://sputniknews.com.tr/20230620/bati-medyasi-blinkenin-cin-ziyaretinin-belirsiz-sonuclari-cok-az-ilerleme-oldugunu-gosteriyor-1072675947.html
Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor
Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor
Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmenin sonuçlarına ilişkin sunulan bilgideki belirsizliğin görüşmede... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
antony blinken
abd
çin
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Haberde, “Blinken’in gerçekleştirdiği görüşmenin belirsiz sonuçları, gündem maddelerinin özünde çok az ilerleme olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.ABD ve Çin dışişleri bakanlarının 'aylarca süren çekişmeden sonra yavaş ilerlediği' kaydedilen yazıda, aralarında Tayvan gerilimi, Çin’de haksız yere hapsedilen ABD vatandaşları ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Çin ve Rusya arasındaki koordinasyonun da bulunduğu anahtar konularda gerçek sonucun alınmadığını vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230618/abd-ve-cin-disisleri-bakanlari-pekinde-gorustu-1072596152.html
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antony blinken, abd, çin, çin gang

Batı medyası: Blinken'in Çin ziyaretinin belirsiz sonuçları çok az ilerleme olduğunu gösteriyor

22:31 20.06.2023
© AFP 2023 / EMMI KORHONENAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / EMMI KORHONEN
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Politico gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çinli mevkidaşı Çin Gang ile görüşmenin sonuçlarına ilişkin sunulan bilgideki belirsizliğin görüşmede çok az ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini duyurdu.
Haberde, “Blinken’in gerçekleştirdiği görüşmenin belirsiz sonuçları, gündem maddelerinin özünde çok az ilerleme olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
ABD ve Çin dışişleri bakanlarının 'aylarca süren çekişmeden sonra yavaş ilerlediği' kaydedilen yazıda, aralarında Tayvan gerilimi, Çin’de haksız yere hapsedilen ABD vatandaşları ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Çin ve Rusya arasındaki koordinasyonun da bulunduğu anahtar konularda gerçek sonucun alınmadığını vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Çin Gang ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2023
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ABD’den 5 yıl sonra dışişleri bakanı düzeyinde Çin’e ilk ziyaret
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