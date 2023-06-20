Picasso'dan Basquiat'a: 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı

© AA / Dinendra HariaSatışta sergilenecek eserler arasında, 4.500,000 ile 6.500,000 sterlin aralığında satılması beklenen Jean-Michel Basquiat'nın, 'Portrait of Picasso' (1984) eseri de yer alıyor.
1/5
© AA / Dinendra Haria
Satışta sergilenecek eserler arasında, 4.500,000 ile 6.500,000 sterlin aralığında satılması beklenen Jean-Michel Basquiat'nın, 'Portrait of Picasso' (1984) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria1.500.000 ile 2.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un, 'A Man' (1944) eseri de yer alıyor.
2/5
© AA / Dinendra Haria
1.500.000 ile 2.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un, 'A Man' (1944) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra HariaSatışta sergilenecek eserler arasında, 700.000 ile 1.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun, 'Tete de femme' eseri de yer alıyor.
3/5
© AA / Dinendra Haria
Satışta sergilenecek eserler arasında, 700.000 ile 1.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun, 'Tete de femme' eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria4.000.000 ile 6.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Gerhard Richter'in, 'Grunes Feld Green Field' (1969) eseri de yer alıyor.
4/5
© AA / Dinendra Haria
4.000.000 ile 6.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Gerhard Richter'in, 'Grunes Feld Green Field' (1969) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria5.5000.000 ile 8.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Paul Signac'ın, 'Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer) Saint-Tropez' eseri de yer alıyor.
5/5
© AA / Dinendra Haria
5.5000.000 ile 8.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Paul Signac'ın, 'Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer) Saint-Tropez' eseri de yer alıyor.