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Picasso'dan Basquiat'a: 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı
Picasso'dan Basquiat'a: 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde 28 Haziran'da açık artırmaya sunulacak olan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin (20th/21st... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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resim, sanat, pablo picasso, fotoğraf, фото, jean-michel basquiat
resim, sanat, pablo picasso, fotoğraf, фото, jean-michel basquiat

Picasso'dan Basquiat'a: 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı

14:58 20.06.2023 (güncellendi: 15:17 20.06.2023)
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, Christie's Müzayede Evi'nde 28 Haziran'da açık artırmaya sunulacak olan 20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin (20th/21st Century: London Evening Sale) ön gösterimi tamamlandı.
© AA / Dinendra HariaSatışta sergilenecek eserler arasında, 4.500,000 ile 6.500,000 sterlin aralığında satılması beklenen Jean-Michel Basquiat'nın, 'Portrait of Picasso' (1984) eseri de yer alıyor.
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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© AA / Dinendra Haria
Satışta sergilenecek eserler arasında, 4.500,000 ile 6.500,000 sterlin aralığında satılması beklenen Jean-Michel Basquiat'nın, 'Portrait of Picasso' (1984) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria1.500.000 ile 2.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un, 'A Man' (1944) eseri de yer alıyor.
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Dinendra Haria
1.500.000 ile 2.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Lucian Freud'un, 'A Man' (1944) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra HariaSatışta sergilenecek eserler arasında, 700.000 ile 1.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun, 'Tete de femme' eseri de yer alıyor.
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Dinendra Haria
Satışta sergilenecek eserler arasında, 700.000 ile 1.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Pablo Picasso'nun, 'Tete de femme' eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria4.000.000 ile 6.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Gerhard Richter'in, 'Grunes Feld Green Field' (1969) eseri de yer alıyor.
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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© AA / Dinendra Haria
4.000.000 ile 6.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Gerhard Richter'in, 'Grunes Feld Green Field' (1969) eseri de yer alıyor.
© AA / Dinendra Haria5.5000.000 ile 8.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Paul Signac'ın, 'Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer) Saint-Tropez' eseri de yer alıyor.
20 ve 21. Yüzyıl Sanatı Serisi'nin ön gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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© AA / Dinendra Haria
5.5000.000 ile 8.000.000 sterlin aralığında satılması beklenen Paul Signac'ın, 'Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer) Saint-Tropez' eseri de yer alıyor.
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