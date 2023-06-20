https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-orman-yangini-basladi-1072661336.html

Antalya'da orman yangını başladı

Antalya'da orman yangını başladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T15:48+0300

2023-06-20T15:48+0300

2023-06-20T15:48+0300

türkiye

antalya

yangın

orman yangını

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Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230616/bodrumda-makilik-alanda-yangin-1072544859.html

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