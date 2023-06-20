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https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-orman-yangini-basladi-1072661336.html
Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'da orman yangını başladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:48+0300
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antalya
yangın
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Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/bodrumda-makilik-alanda-yangin-1072544859.html
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antalya, yangın, orman yangını
antalya, yangın, orman yangını

Antalya'da orman yangını başladı

15:48 20.06.2023
© AA / Fatih HepokurAntalya'da orman yangını başladı
Antalya'da orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AA / Fatih Hepokur
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
YAŞAM
Bodrum'da makilik alanda yangın
16 Haziran , 15:48
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