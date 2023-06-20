Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-muzik-kisitlamasi-karari-sona-erdi-1072644600.html
Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi
Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi
Antalya’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla saat 24.00’e kadar olan müzik kısıtlaması kararı sona erdirildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:40+0300
2023-06-20T10:40+0300
yaşam
antalya
müzik
müzik kısıtlaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_4213f94ec236fdb624acded32369daec.jpg
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını çerçevesinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 16 Haziran günü olağanüstü toplandı. Toplantıda pandemi döneminde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilen müzik yayınları ele alındı. Yeni alınan kararla müzik saati uygulaması sona erdirildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_642daa1421905db5a68806c0bbab69ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, müzik, müzik kısıtlaması
antalya, müzik, müzik kısıtlaması

Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi

10:40 20.06.2023
© Pixabaymikrofon
mikrofon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Pixabay
Abone olTelegram
Antalya’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla saat 24.00’e kadar olan müzik kısıtlaması kararı sona erdirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını çerçevesinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 16 Haziran günü olağanüstü toplandı.
Toplantıda pandemi döneminde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilen müzik yayınları ele alındı. Yeni alınan kararla müzik saati uygulaması sona erdirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала