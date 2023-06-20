https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-muzik-kisitlamasi-karari-sona-erdi-1072644600.html

Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi

Antalya’da müzik kısıtlaması kararı sona erdi

Antalya’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla saat 24.00’e kadar olan müzik kısıtlaması kararı sona erdirildi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T10:40+0300

2023-06-20T10:40+0300

2023-06-20T10:40+0300

yaşam

antalya

müzik

müzik kısıtlaması

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını çerçevesinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 16 Haziran günü olağanüstü toplandı. Toplantıda pandemi döneminde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilen müzik yayınları ele alındı. Yeni alınan kararla müzik saati uygulaması sona erdirildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”

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antalya, müzik, müzik kısıtlaması