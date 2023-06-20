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https://sputniknews.com.tr/20230620/abdli-kongre-uyesi-sarbanes-turkiyeye-karsi-uyanik-olmaliyiz-1072641675.html
ABD'li Kongre üyesi Sarbanes: Türkiye'ye karşı uyanık olmalıyız
ABD'li Kongre üyesi Sarbanes: Türkiye'ye karşı uyanık olmalıyız
Yunan Amerikan Kongre üyesi John Sarbanes, Yunan gazetesi Ta Nea'ya verdiği röportajda Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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2023-06-20T10:13+0300
doğu akdeniz
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
john sarbanes
f-16
savunma
abd
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Yunan asıllı ABD'li Kongre üyesi John Sarbanes, Atina merkezli Ta Nea'ya verdiği röportajda, Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunarak, Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i 'istikrarsızlaştırmaya çalıştığını' iddia eden Sarbanes, "Uyanık olmalıyız, müttefiklerimizi korumak için önlem almalıyız" dedi.Türkiye'yi 'pervasız olmakla' suçlayan Sarbanes, 'bütün bunlara devam edilmesi halinde' ABD'den F-16 alamayacağını, F-16'ların satışını engelleme kartının ellerinde olduğunu ileri sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230620/yunan-basininda-turk-tanklarini-vurma-cagrisi-turkiyeye-karsi-tanksavar-gucunu-artirin-1072640404.html
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doğu akdeniz, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, john sarbanes, f-16, abd
doğu akdeniz, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, john sarbanes, f-16, abd

ABD'li Kongre üyesi Sarbanes: Türkiye'ye karşı uyanık olmalıyız

09:48 20.06.2023 (güncellendi: 10:13 20.06.2023)
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023
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Yunan Amerikan Kongre üyesi John Sarbanes, Yunan gazetesi Ta Nea'ya verdiği röportajda Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi.
Yunan asıllı ABD'li Kongre üyesi John Sarbanes, Atina merkezli Ta Nea'ya verdiği röportajda, Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunarak, Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i 'istikrarsızlaştırmaya çalıştığını' iddia eden Sarbanes, "Uyanık olmalıyız, müttefiklerimizi korumak için önlem almalıyız" dedi.
Türkiye'yi 'pervasız olmakla' suçlayan Sarbanes, 'bütün bunlara devam edilmesi halinde' ABD'den F-16 alamayacağını, F-16'ların satışını engelleme kartının ellerinde olduğunu ileri sürdü.
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