https://sputniknews.com.tr/20230620/abdli-kongre-uyesi-sarbanes-turkiyeye-karsi-uyanik-olmaliyiz-1072641675.html

ABD'li Kongre üyesi Sarbanes: Türkiye'ye karşı uyanık olmalıyız

ABD'li Kongre üyesi Sarbanes: Türkiye'ye karşı uyanık olmalıyız

Yunan Amerikan Kongre üyesi John Sarbanes, Yunan gazetesi Ta Nea'ya verdiği röportajda Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T09:48+0300

2023-06-20T09:48+0300

2023-06-20T10:13+0300

doğu akdeniz

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

john sarbanes

f-16

savunma

abd

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Yunan asıllı ABD'li Kongre üyesi John Sarbanes, Atina merkezli Ta Nea'ya verdiği röportajda, Türkiye'ye yönelik iddialarda bulunarak, Türkiye'ye F-16 satışını engelleyeceklerini söyledi.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i 'istikrarsızlaştırmaya çalıştığını' iddia eden Sarbanes, "Uyanık olmalıyız, müttefiklerimizi korumak için önlem almalıyız" dedi.Türkiye'yi 'pervasız olmakla' suçlayan Sarbanes, 'bütün bunlara devam edilmesi halinde' ABD'den F-16 alamayacağını, F-16'ların satışını engelleme kartının ellerinde olduğunu ileri sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230620/yunan-basininda-turk-tanklarini-vurma-cagrisi-turkiyeye-karsi-tanksavar-gucunu-artirin-1072640404.html

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doğu akdeniz, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, john sarbanes, f-16, abd