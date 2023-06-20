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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Şi ve Biden önümüzdeki aylarda görüşebilir
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Şi ve Biden önümüzdeki aylarda görüşebilir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Başkan Biden ile Şi Cinping arasındaki temasın yerine geçebilecek başka bir şey yok. Dolayısıyla benim beklentim, bunu... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T18:24+0300
2023-06-20T18:24+0300
dünya
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Başkent Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin ikili ilişkilere istikrar getirmesini umduğunu belirten Blinken, “Başkan Biden, hem Çin hem de ABD olarak ilişikleri sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğümüz olduğuna güçlü bir şekilde inanıyor. Bu ziyaret bununla ilgiliydi. Hükümetimizin üst düzey kademelerinde bazı iletişim kanallarını yeniden kurmakla, bir dizi konuda sahip olduğumuz gerçek farklılıklar hakkında konuşabilmekle ilgiliydi” dedi. Blinken, görüşmenin ayrıca karşılıklı çıkarlara uygun olduğunda iki ülkenin işbirliği yapmasının yollarını bulabileceği alanlar olup olmadığını görmekle ilgili olduğunu ifade etti.ABD Dışişleri Bakanı, Çin ve ABD arasında önümüzdeki aylarda daha fazla üst düzey temas olabileceğini ifade ederek, “Yönetimden bazı meslektaşlarım Çin'e gidiyor, Çinli yetkililer ABD'ye geliyor. Mevkidaşım Dışişleri Bakanı Qin Gang'ı Washington'a davet ettim. Kabul etti, bu yüzden bunu önümüzdeki zamanda düzenleyeceğiz. Ancak sonuçta Başkan Biden ile Xi arasındaki liderler arası temasın yerine geçebilecek başka bir şey yok. Dolayısıyla benim beklentim, bunu önümüzdeki aylarda göreceğimiz yönünde. Bu görüşmeleri yapmaya devam etmeleri gerçekten önemli. Başkan Biden, Başkan Xi'yi uzun yıllardır tanıyor. İkisi de başkan yardımcısıyken, Obama yönetiminde birlikte çok zaman geçirdiler. Doğrudan temasa geçmeleri oldukça önemli” dedi.
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şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, antony blinken
şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Şi ve Biden önümüzdeki aylarda görüşebilir

18:24 20.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Başkan Biden ile Şi Cinping arasındaki temasın yerine geçebilecek başka bir şey yok. Dolayısıyla benim beklentim, bunu önümüzdeki aylarda göreceğimiz yönünde” açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Başkent Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin ikili ilişkilere istikrar getirmesini umduğunu belirten Blinken, “Başkan Biden, hem Çin hem de ABD olarak ilişikleri sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğümüz olduğuna güçlü bir şekilde inanıyor. Bu ziyaret bununla ilgiliydi. Hükümetimizin üst düzey kademelerinde bazı iletişim kanallarını yeniden kurmakla, bir dizi konuda sahip olduğumuz gerçek farklılıklar hakkında konuşabilmekle ilgiliydi” dedi.
Blinken, görüşmenin ayrıca karşılıklı çıkarlara uygun olduğunda iki ülkenin işbirliği yapmasının yollarını bulabileceği alanlar olup olmadığını görmekle ilgili olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı, Çin ve ABD arasında önümüzdeki aylarda daha fazla üst düzey temas olabileceğini ifade ederek, “Yönetimden bazı meslektaşlarım Çin'e gidiyor, Çinli yetkililer ABD'ye geliyor. Mevkidaşım Dışişleri Bakanı Qin Gang'ı Washington'a davet ettim. Kabul etti, bu yüzden bunu önümüzdeki zamanda düzenleyeceğiz. Ancak sonuçta Başkan Biden ile Xi arasındaki liderler arası temasın yerine geçebilecek başka bir şey yok. Dolayısıyla benim beklentim, bunu önümüzdeki aylarda göreceğimiz yönünde. Bu görüşmeleri yapmaya devam etmeleri gerçekten önemli. Başkan Biden, Başkan Xi'yi uzun yıllardır tanıyor. İkisi de başkan yardımcısıyken, Obama yönetiminde birlikte çok zaman geçirdiler. Doğrudan temasa geçmeleri oldukça önemli” dedi.
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