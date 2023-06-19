https://sputniknews.com.tr/20230619/yunanistan-aciklarinda-yasanan-gocmen-teknesi-faciasinda-2-kisinin-daha-cesedine-ulasildi-1072632086.html

Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında iki kişinin daha cesedine ulaşıldı

Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında iki kişinin daha cesedine ulaşıldı

Yunanistan açıklarında meydana gelen göçmen teknesi faciasında Yunan sahil güvenliğinin ihmalinin bulunduğu iddiaları her geçen gün daha fazla seslendirilirken... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T21:06+0300

2023-06-19T21:06+0300

2023-06-19T21:07+0300

dünya

yunanistan

göçmen

kaçak göçmen

tekne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072509036_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ef3699c234f3bab863f5f6d4bc8c3c30.jpg

Yunan makamları tarafından yapılan açıklamada, facianın yaşandığı bölgede iki kişinin daha cesedinin bulunarak otopsi için Kalamata Limanı'na götürüldüğü belirtildi.Yunan sahil güvenliğin ihmali olduğu iddiaları artıyorYunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.Yunanistan açıklarındaki faciaYunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 80 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230619/78-gocmenin-oldugu-tekne-denizde-7-saat-hareketsiz-beklemis-yunanistan-mercek-altinda-1072598998.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, göçmen, kaçak göçmen, tekne