https://sputniknews.com.tr/20230619/yemen-hukumeti-husilerle-yapilan-esir-takasi-muzakereleri-sona-erdi-1072606615.html

Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi

Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi

Yemen hükümeti, Ürdün'de Husilerle yapılan esir takası müzakerelerinin sona erdiğini, Husilerin, politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T10:50+0300

2023-06-19T10:50+0300

2023-06-19T10:50+0300

dünya

husiler

yemen

görüşme

esir takası

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Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Ürdün'ün başkenti Amman'da Husilerle yapılan müzakerelerin sona erdiğini bildirdi.Müzakerelerde Husilerin Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı gelecek bir esir takasında serbest bırakmayı kabul ettiğini aktaran Fedail, müzakereler kapsamında esir takası konusunda bazı önerilerin sunulduğunu, tarafların bu önerileri onay için liderlerine ileteceğini kaydetti.Takasın detayları için Kurban Bayramı'ndan sonra yeni oturumlar yapılacağını belirten Fedail, hükümet heyetinin, tam bir ciddiyet ve sorumlulukla müzakereleri yürüttüğünü, 'hepsine karşılık hepsinin serbest bırakılması' konusunda ısrarcı olduğunu ekledi.Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere 16 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

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husiler, yemen, görüşme, esir takası