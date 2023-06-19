Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230619/yemen-hukumeti-husilerle-yapilan-esir-takasi-muzakereleri-sona-erdi-1072606615.html
Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi
Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi
Yemen hükümeti, Ürdün'de Husilerle yapılan esir takası müzakerelerinin sona erdiğini, Husilerin, politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T10:50+0300
2023-06-19T10:50+0300
dünya
husiler
yemen
görüşme
esir takası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/47/1040224739_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c2bb9d34a526c24d2e4f7a5db751ad98.jpg
Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Ürdün'ün başkenti Amman'da Husilerle yapılan müzakerelerin sona erdiğini bildirdi.Müzakerelerde Husilerin Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı gelecek bir esir takasında serbest bırakmayı kabul ettiğini aktaran Fedail, müzakereler kapsamında esir takası konusunda bazı önerilerin sunulduğunu, tarafların bu önerileri onay için liderlerine ileteceğini kaydetti.Takasın detayları için Kurban Bayramı'ndan sonra yeni oturumlar yapılacağını belirten Fedail, hükümet heyetinin, tam bir ciddiyet ve sorumlulukla müzakereleri yürüttüğünü, 'hepsine karşılık hepsinin serbest bırakılması' konusunda ısrarcı olduğunu ekledi.Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere 16 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/47/1040224739_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a873e5031c99fddc5c3c387868236c2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
husiler, yemen, görüşme, esir takası
husiler, yemen, görüşme, esir takası

Yemen hükümeti: Husilerle yapılan esir takası müzakereleri sona erdi

10:50 19.06.2023
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı
Yemen bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA / Mohammed Hamoud
Abone olTelegram
Yemen hükümeti, Ürdün'de Husilerle yapılan esir takası müzakerelerinin sona erdiğini, Husilerin, politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.
Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Ürdün'ün başkenti Amman'da Husilerle yapılan müzakerelerin sona erdiğini bildirdi.
Müzakerelerde Husilerin Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı gelecek bir esir takasında serbest bırakmayı kabul ettiğini aktaran Fedail, müzakereler kapsamında esir takası konusunda bazı önerilerin sunulduğunu, tarafların bu önerileri onay için liderlerine ileteceğini kaydetti.
Takasın detayları için Kurban Bayramı'ndan sonra yeni oturumlar yapılacağını belirten Fedail, hükümet heyetinin, tam bir ciddiyet ve sorumlulukla müzakereleri yürüttüğünü, 'hepsine karşılık hepsinin serbest bırakılması' konusunda ısrarcı olduğunu ekledi.
Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.
Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, esir takası konusunda müzakerelerde bulunmak üzere 16 Haziran'da Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.
Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала