Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/ukraynali-mariupol-kahramani-cekyada-sigara-yuzunden-bir-kadini-doverken-yakalandi-1072631686.html
Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı
Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı
Çek medyası, kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıtan sarhoş bir Ukraynalının, sigara vermeyi reddettiği için iki kişiyi dövdüğünü belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T20:15+0300
2023-06-19T20:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
çekya
sigara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg
Krimi-Plzen portalının aktardığına göre, olay Plzen şehrinde meydana geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre, adam ağacın altında oturan bir kadına yaklaşarak sigara istedi. Kadın sigara vermeyi reddedince adam ona Ukraynaca küfrederek saldırmaya başladı, ardından kadını savunmaya çalışan bir kişiyi de yere yıkarak yumruk attığı belirtildi. Yakında bulunan bir kadın saldırgana bağırarak kavgaya son vermesini talep etse de başarısız oldu. Kadın polisi ve yakınlarda bulunan eşini telefonla aradı. Eşi olay yerine gelerek Ukraynalıyı sakinleştirmeyi başardı. Ukraynalı olay yerinden kaçmaya çalıştı.Gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Polise karşı da kaba davranış sergileyen Ukraynalı kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıttı. Saldırganın alkollü olduğu tespit edilerek karakola götürüldü.
ukrayna
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/02/1044407312_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_26b1abbcec951c692971672f433d2421.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, çekya, sigara
ukrayna, çekya, sigara

Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı

20:15 19.06.2023 (güncellendi: 20:16 19.06.2023)
Çekya bayrak
Çekya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
Abone olTelegram
Çek medyası, kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıtan sarhoş bir Ukraynalının, sigara vermeyi reddettiği için iki kişiyi dövdüğünü belirtti.
Krimi-Plzen portalının aktardığına göre, olay Plzen şehrinde meydana geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre, adam ağacın altında oturan bir kadına yaklaşarak sigara istedi. Kadın sigara vermeyi reddedince adam ona Ukraynaca küfrederek saldırmaya başladı, ardından kadını savunmaya çalışan bir kişiyi de yere yıkarak yumruk attığı belirtildi.
Yakında bulunan bir kadın saldırgana bağırarak kavgaya son vermesini talep etse de başarısız oldu. Kadın polisi ve yakınlarda bulunan eşini telefonla aradı. Eşi olay yerine gelerek Ukraynalıyı sakinleştirmeyi başardı. Ukraynalı olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Polise karşı da kaba davranış sergileyen Ukraynalı kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıttı. Saldırganın alkollü olduğu tespit edilerek karakola götürüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала