https://sputniknews.com.tr/20230619/ukraynali-mariupol-kahramani-cekyada-sigara-yuzunden-bir-kadini-doverken-yakalandi-1072631686.html
Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı
Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı
Çek medyası, kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıtan sarhoş bir Ukraynalının, sigara vermeyi reddettiği için iki kişiyi dövdüğünü belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T20:15+0300
2023-06-19T20:15+0300
2023-06-19T20:16+0300
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çekya
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Krimi-Plzen portalının aktardığına göre, olay Plzen şehrinde meydana geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre, adam ağacın altında oturan bir kadına yaklaşarak sigara istedi. Kadın sigara vermeyi reddedince adam ona Ukraynaca küfrederek saldırmaya başladı, ardından kadını savunmaya çalışan bir kişiyi de yere yıkarak yumruk attığı belirtildi. Yakında bulunan bir kadın saldırgana bağırarak kavgaya son vermesini talep etse de başarısız oldu. Kadın polisi ve yakınlarda bulunan eşini telefonla aradı. Eşi olay yerine gelerek Ukraynalıyı sakinleştirmeyi başardı. Ukraynalı olay yerinden kaçmaya çalıştı.Gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Polise karşı da kaba davranış sergileyen Ukraynalı kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıttı. Saldırganın alkollü olduğu tespit edilerek karakola götürüldü.
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Ukraynalı 'Mariupol kahramanı', Çekya’da sigara yüzünden bir kadını döverken yakalandı
20:15 19.06.2023 (güncellendi: 20:16 19.06.2023) Abone ol
Çek medyası, kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıtan sarhoş bir Ukraynalının, sigara vermeyi reddettiği için iki kişiyi dövdüğünü belirtti.
Krimi-Plzen portalının aktardığına göre, olay Plzen şehrinde meydana geldi. Bir görgü tanığının ifadesine göre, adam ağacın altında oturan bir kadına yaklaşarak sigara istedi. Kadın sigara vermeyi reddedince adam ona Ukraynaca küfrederek saldırmaya başladı, ardından kadını savunmaya çalışan bir kişiyi de yere yıkarak yumruk attığı belirtildi.
Yakında bulunan bir kadın saldırgana bağırarak kavgaya son vermesini talep etse de başarısız oldu. Kadın polisi ve yakınlarda bulunan eşini telefonla aradı. Eşi olay yerine gelerek Ukraynalıyı sakinleştirmeyi başardı. Ukraynalı olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Polise karşı da kaba davranış sergileyen Ukraynalı kendisini “Mariupol kahramanı” olarak tanıttı. Saldırganın alkollü olduğu tespit edilerek karakola götürüldü.