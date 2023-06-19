https://sputniknews.com.tr/20230619/ukrayna-minsk-2-rusyayla-anlasmayi-zorlastirdi-1072631653.html
Ukrayna: Minsk-2, Rusya’yla anlaşmayı zorlaştırdı
Ukrayna: Minsk-2, Rusya’yla anlaşmayı zorlaştırdı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ikinci Minsk anlaşmasının Rusya’yla anlaşma sağlama çabalarını zorlaştırdığını belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T20:09+0300
2023-06-19T20:09+0300
2023-06-19T20:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
minsk
minsk anlaşması
minsk-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053456128_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_18479ad7f03aa4c499b0993cbeadc1c9.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, The Wall Street Journal gazetesine konuştu.Haberde, “Yermak, Rusya’yla bir anlaşmaya varma girişimlerinin, Batı’nın baskısı altında yapılan ve Moskova’ya Ukrayna’nın bazı bölümlerinin kontrolünü veren 2015 anlaşması tarafından engellendiğini iddia etti” ifadesine yer verildi.Bugün Ukrayna’nın bir aracıya ihtiyacı olmadığını dile getiren Yermak, bunun yerine Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna tarafına çekilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukraynalı yetkili, bunu, ülkeye Güney Amerika ünlülülerini davet ederek sağlamayı planladıklarını belirtti.
ukrayna
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053456128_105:0:1200:821_1920x0_80_0_0_25765d0dab66b06b28ffa8efc4814c7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, minsk, minsk anlaşması, minsk-2
ukrayna, minsk, minsk anlaşması, minsk-2
Ukrayna: Minsk-2, Rusya’yla anlaşmayı zorlaştırdı
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ikinci Minsk anlaşmasının Rusya’yla anlaşma sağlama çabalarını zorlaştırdığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak
, The Wall Street Journal
gazetesine konuştu.
Haberde, “Yermak, Rusya’yla bir anlaşmaya varma girişimlerinin, Batı’nın baskısı altında yapılan ve Moskova’ya Ukrayna’nın bazı bölümlerinin kontrolünü veren 2015 anlaşması tarafından engellendiğini iddia etti” ifadesine yer verildi.
Bugün Ukrayna’nın bir aracıya ihtiyacı olmadığını dile getiren Yermak, bunun yerine Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna tarafına çekilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukraynalı yetkili, bunu, ülkeye Güney Amerika ünlülülerini davet ederek sağlamayı planladıklarını belirtti.