https://sputniknews.com.tr/20230619/ukrayna-minsk-2-rusyayla-anlasmayi-zorlastirdi-1072631653.html

Ukrayna: Minsk-2, Rusya’yla anlaşmayı zorlaştırdı

Ukrayna: Minsk-2, Rusya’yla anlaşmayı zorlaştırdı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ikinci Minsk anlaşmasının Rusya’yla anlaşma sağlama çabalarını zorlaştırdığını belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T20:09+0300

2023-06-19T20:09+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

minsk

minsk anlaşması

minsk-2

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, The Wall Street Journal gazetesine konuştu.Haberde, “Yermak, Rusya’yla bir anlaşmaya varma girişimlerinin, Batı’nın baskısı altında yapılan ve Moskova’ya Ukrayna’nın bazı bölümlerinin kontrolünü veren 2015 anlaşması tarafından engellendiğini iddia etti” ifadesine yer verildi.Bugün Ukrayna’nın bir aracıya ihtiyacı olmadığını dile getiren Yermak, bunun yerine Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna tarafına çekilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukraynalı yetkili, bunu, ülkeye Güney Amerika ünlülülerini davet ederek sağlamayı planladıklarını belirtti.

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ukrayna, minsk, minsk anlaşması, minsk-2