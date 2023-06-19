UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni değerlendiren Akşam Gazetesi Spor Müdürü: Çok ciddi aksamalar oldu

“Bu işin üç ayağı vardır, federasyon, belediye ve valilik. Bir Avrasya Maratonu için yolları kapatıyorsan, o güzergâha giden 3 tane anayoldan birini kapatabilirdin. Bir sürü alternatif organizasyon seçenekleri ortaya koyabilirdin. İnsanlardan 300-400 euro taksi parası alınmış. Buradaki taksi esnafı için de çok ciddi bir sorun, onlar da kendilerini sorgulamalı. Sadece spor açısından değil ülkemizin imajı açısından da bu yaşananlar çok çirkin. UEFA taksiye binmeyin uyarısı yapıyordu. İsim vermeyeceğim ama federasyondan bazı isimler de organizasyonda yeterli olmadıklarını söylediler.”