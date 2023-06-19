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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230619/uefa-sampiyonlar-ligi-finalini-degerlendiren-aksam-gazetesi-spor-muduru-cok-ciddi-aksamalar-oldu--1072644307.html
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni değerlendiren Akşam Gazetesi Spor Müdürü: Çok ciddi aksamalar oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni değerlendiren Akşam Gazetesi Spor Müdürü: Çok ciddi aksamalar oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanmış olması Türkiye için bir fırsattı diyen Karcı, “Dünya’ya Türkiye’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonunun final müsabakası İstanbul’da oynanırken, Avrupa basınında organizasyona ilişkin ciddi eleştiriler oldu. Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, ‘Başkan 1400 bilete ne oldu’ başlıklı köşe yazısında yaşanılanları değerlendirirken, olaylara ilişkin önemli detayları Radyo Sputnik dinleyicilerine aktardı.‘Kendi içimizde ‘biz harikayız’ deyip kendimizi kandırmamalıyız’İstanbul’da, Manchester City ve Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’ne ilişkin konuşan Kenan Karcı, organizasyon konusunda yeterli olunamadığını belirterek şöyle konuştu:‘UEFA tarafından hibe edilen biletleri satmaya çalışmışlar’UEFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) hibe edilen biletlerin akıbetini sorgulayan gazeteci Kenan Karcı, biletlerin para karşılığı satılmaya çalışıldığını şöyle anlattı:‘Yaşanılanlar ülkemizin imajı açısından çok çirkin’Finalin ardından Türkiye’nin Avrupa basınında imaj kaybı yaşadığını anlatan Karcı, şöyle devam etti:TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin de konuşan Karcı, açıklamasını şöyle tamamladı:
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uefa, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, türkiye, manchester city, inter milan
uefa, uefa avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, türkiye, manchester city, inter milan

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni değerlendiren Akşam Gazetesi Spor Müdürü: Çok ciddi aksamalar oldu

11:09 19.06.2023 (güncellendi: 11:18 20.06.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanmış olması Türkiye için bir fırsattı diyen Karcı, “Dünya’ya Türkiye’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına adaylığı için doğru verilebilecek bir fırsattı bu ama maalesef organizasyonda çok ciddi aksamalar olmuş.” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programının konuğu Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonunun final müsabakası İstanbul’da oynanırken, Avrupa basınında organizasyona ilişkin ciddi eleştiriler oldu. Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, ‘Başkan 1400 bilete ne oldu’ başlıklı köşe yazısında yaşanılanları değerlendirirken, olaylara ilişkin önemli detayları Radyo Sputnik dinleyicilerine aktardı.

‘Kendi içimizde ‘biz harikayız’ deyip kendimizi kandırmamalıyız’

İstanbul’da, Manchester City ve Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’ne ilişkin konuşan Kenan Karcı, organizasyon konusunda yeterli olunamadığını belirterek şöyle konuştu:
“Dünya’ya Türkiye’nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına adaylığı için doğru verilebilecek bir fırsattı bu. Türkiye’nin bu adaylığını doğru anlatmak gerekiyordu ama maalesef organizasyonda çok ciddi aksamalar olmuş. Özellikle İngiliz ve İtalyan basınının bütün dikkati İstanbul’a çevrilmiş durumdaydı ve bizim dışarıya güçlü mesajlar vermemiz gereken bir organizasyondu. Dışarıda bambaşka şeyler konuşulurken kendi içimizde ‘biz harikayız’ deyip kendimizi kandırmamalıyız.”

‘UEFA tarafından hibe edilen biletleri satmaya çalışmışlar’

UEFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) hibe edilen biletlerin akıbetini sorgulayan gazeteci Kenan Karcı, biletlerin para karşılığı satılmaya çalışıldığını şöyle anlattı:
“2300 biletin 900 tanesi yöneticilere dağıtılmış ve parayla satılmış. Geri kalan 1400 bileti son güne kadar bekletmişler fakat satamadıkları için son gün listelerindeki milli takım futbolcularına göndermişler. Önce para karşılığı göndermişler sonra insanlar istemedikleri bilete para istenince isyan etmişler. Daha sonrasında da ‘pardon, yanlış oldu’ deyip biz sizi maça davet ettik demişler.”

‘Yaşanılanlar ülkemizin imajı açısından çok çirkin’

Finalin ardından Türkiye’nin Avrupa basınında imaj kaybı yaşadığını anlatan Karcı, şöyle devam etti:
“Bu işin üç ayağı vardır, federasyon, belediye ve valilik. Bir Avrasya Maratonu için yolları kapatıyorsan, o güzergâha giden 3 tane anayoldan birini kapatabilirdin. Bir sürü alternatif organizasyon seçenekleri ortaya koyabilirdin. İnsanlardan 300-400 euro taksi parası alınmış. Buradaki taksi esnafı için de çok ciddi bir sorun, onlar da kendilerini sorgulamalı. Sadece spor açısından değil ülkemizin imajı açısından da bu yaşananlar çok çirkin. UEFA taksiye binmeyin uyarısı yapıyordu. İsim vermeyeceğim ama federasyondan bazı isimler de organizasyonda yeterli olmadıklarını söylediler.”
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin de konuşan Karcı, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Büyükekşi tek aday olarak giriyor ama kulüplerin pek çoğunun bundan memnun olmadığını biliyorum. Tek aday olmasına rağmen kulüplerin pek çoğundan destek olmadığını biliyorum.”
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