https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiyede-ev-sahipligi-orani-son-20-yilda-azaldi-1072608617.html

Türkiye'de ev sahipliği oranı son 20 yılda azaldı

Türkiye'de ev sahipliği oranı son 20 yılda azaldı

TÜİK tarafından açıklanan veriler, 2022 yılında oturulan konuta sahip olanların oranının düştüğünü gösterdi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:36+0300

2023-06-19T11:36+0300

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türkiye

konut

ev

ev sahibi

tüik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen haftalarda, 2022 yılına ilişkin "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"ni açıkladı.Buna göre, oturulan konuta sahip olanların oranı bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak 2022 yılında yüzde 56.7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27.2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1.1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15.1 oldu.2002-2022 yılları arasındaki veriler dikkate alındığında bu oranın, 2002'den beri en düşük konut sahibi olma oranı olduğu belirlendi.20 yıllık dönemde ise 2014’ten bu yana konut sahibi olanların oranında düşüş gözlemlendi.

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konut, ev, ev sahibi , tüik