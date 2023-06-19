https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiyede-dezavantajli-kesimler-1072692595.html

Türkiye'de dezavantajlı kesimler

Türkiye'de dezavantajlı kesimler

Enver Aysever, mikrofonu bu kez, başta kadınlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine uzattı. Programda felsefeden siyasete kadar yaşamın pek çok... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T21:28+0300

2023-06-19T21:28+0300

2023-06-21T12:35+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

onur yürüyüşü

hüda-par

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Türkiye’de dezavantajlı kesimler Türkiye’de dezavantajlı kesimler

Meclis’te oluşan yeni tablo, daha fazla özgürlük talep eden kadınları endişelendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından ortaya çıkan atmosfere; Cumhur İttifakı çatısında Meclis’e giren HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı kanuna karşı da kampanya başlatması eklendi.Hafta sonu İstanbul’da düzenlenmek istenen Trans Onur Yürüyüşü de önce İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı, ardından basın açıklaması yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken LGBTİ’lere karşı da iktidar kanadından sert tepkiler geldi.Radyo Sputnik'te Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek programında mikrofonu bu kez kadınlara, LGBTİ’lere, ateistlere ve öğrencilere uzattı. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin konuşulduğu programda felsefeden siyasete kadar pek çok konu ele alındı.

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2023

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radyo, onur yürüyüşü, hüda-par, аудио