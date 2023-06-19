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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiyede-dezavantajli-kesimler-1072692595.html
Türkiye'de dezavantajlı kesimler
Türkiye'de dezavantajlı kesimler
Enver Aysever, mikrofonu bu kez, başta kadınlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine uzattı. Programda felsefeden siyasete kadar yaşamın pek çok... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye’de dezavantajlı kesimler
Türkiye’de dezavantajlı kesimler
Meclis’te oluşan yeni tablo, daha fazla özgürlük talep eden kadınları endişelendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından ortaya çıkan atmosfere; Cumhur İttifakı çatısında Meclis’e giren HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı kanuna karşı da kampanya başlatması eklendi.Hafta sonu İstanbul’da düzenlenmek istenen Trans Onur Yürüyüşü de önce İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı, ardından basın açıklaması yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken LGBTİ’lere karşı da iktidar kanadından sert tepkiler geldi.Radyo Sputnik'te Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek programında mikrofonu bu kez kadınlara, LGBTİ’lere, ateistlere ve öğrencilere uzattı. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin konuşulduğu programda felsefeden siyasete kadar pek çok konu ele alındı.
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radyo, onur yürüyüşü, hüda-par, аудио
radyo, onur yürüyüşü, hüda-par, аудио

Türkiye'de dezavantajlı kesimler

21:28 19.06.2023 (güncellendi: 12:35 21.06.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye’de dezavantajlı kesimler
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Enver Aysever, mikrofonu bu kez, başta kadınlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine uzattı. Programda felsefeden siyasete kadar yaşamın pek çok alanındaki sorunlara parmak basıldı.
Meclis’te oluşan yeni tablo, daha fazla özgürlük talep eden kadınları endişelendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından ortaya çıkan atmosfere; Cumhur İttifakı çatısında Meclis’e giren HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı kanuna karşı da kampanya başlatması eklendi.
Hafta sonu İstanbul’da düzenlenmek istenen Trans Onur Yürüyüşü de önce İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı, ardından basın açıklaması yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken LGBTİ’lere karşı da iktidar kanadından sert tepkiler geldi.
Radyo Sputnik'te Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek programında mikrofonu bu kez kadınlara, LGBTİ’lere, ateistlere ve öğrencilere uzattı. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin konuşulduğu programda felsefeden siyasete kadar pek çok konu ele alındı.
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