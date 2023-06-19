https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiyede-dezavantajli-kesimler-1072692595.html
Türkiye'de dezavantajlı kesimler
Türkiye'de dezavantajlı kesimler
Enver Aysever, mikrofonu bu kez, başta kadınlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine uzattı. Programda felsefeden siyasete kadar yaşamın pek çok... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T21:28+0300
2023-06-19T21:28+0300
2023-06-21T12:35+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
onur yürüyüşü
hüda-par
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Türkiye’de dezavantajlı kesimler
Türkiye’de dezavantajlı kesimler
Meclis’te oluşan yeni tablo, daha fazla özgürlük talep eden kadınları endişelendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından ortaya çıkan atmosfere; Cumhur İttifakı çatısında Meclis’e giren HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı kanuna karşı da kampanya başlatması eklendi.Hafta sonu İstanbul’da düzenlenmek istenen Trans Onur Yürüyüşü de önce İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı, ardından basın açıklaması yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken LGBTİ’lere karşı da iktidar kanadından sert tepkiler geldi.Radyo Sputnik'te Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek programında mikrofonu bu kez kadınlara, LGBTİ’lere, ateistlere ve öğrencilere uzattı. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin konuşulduğu programda felsefeden siyasete kadar pek çok konu ele alındı.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, onur yürüyüşü, hüda-par, аудио
radyo, onur yürüyüşü, hüda-par, аудио
Türkiye'de dezavantajlı kesimler
21:28 19.06.2023 (güncellendi: 12:35 21.06.2023) Abone ol
Enver Aysever, mikrofonu bu kez, başta kadınlar olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine uzattı. Programda felsefeden siyasete kadar yaşamın pek çok alanındaki sorunlara parmak basıldı.
Meclis’te oluşan yeni tablo, daha fazla özgürlük talep eden kadınları endişelendirdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından ortaya çıkan atmosfere; Cumhur İttifakı çatısında Meclis’e giren HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı kanuna karşı da kampanya başlatması eklendi.
Hafta sonu İstanbul’da düzenlenmek istenen Trans Onur Yürüyüşü de önce İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı, ardından basın açıklaması yapmak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken LGBTİ’lere karşı da iktidar kanadından sert tepkiler geldi.
Radyo Sputnik'te Enver Aysever, Yolcu Yolunda Gerek programında mikrofonu bu kez kadınlara, LGBTİ’lere, ateistlere ve öğrencilere uzattı. Toplumun en dezavantajlı kesimlerinin konuşulduğu programda felsefeden siyasete kadar pek çok konu ele alındı.