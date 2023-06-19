https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiye-rusya-iran-ve-suriye-arasinda-surdurulen-yuksek-duzeyli-toplanti-astanada-gerceklesecek-1072634876.html
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında sürdürülen yüksek düzeyli toplantı Astana'da gerçekleşecek
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında sürdürülen yüksek düzeyli toplantı Astana'da gerçekleşecek
Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye arasında sürdürülen 'Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları' arasındaki ikinci teknik toplantısı, Astana'da... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T23:14+0300
2023-06-19T23:14+0300
2023-06-19T23:15+0300
politika
astana
türkiye
rusya
suriye
iran
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri açıklaması şöyle:
astana
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astana, türkiye, rusya, suriye, iran
astana, türkiye, rusya, suriye, iran
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında sürdürülen yüksek düzeyli toplantı Astana'da gerçekleşecek
23:14 19.06.2023 (güncellendi: 23:15 19.06.2023) Abone ol
Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye arasında sürdürülen 'Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları' arasındaki ikinci teknik toplantısı, Astana'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri açıklaması şöyle:
"Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi 20-21 Haziran 2023 tarihlerinde Astana’da düzenlenecektir. Türkiye, İran, Rusya Federasyonu ve Suriye arasında sürdürülen Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki ikinci teknik toplantısı da bu vesileyle Astana’da gerçekleştirilecektir. Ülkemiz bahse konu toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak edecektir."