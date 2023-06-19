https://sputniknews.com.tr/20230619/turkiye-rusya-iran-ve-suriye-arasinda-surdurulen-yuksek-duzeyli-toplanti-astanada-gerceklesecek-1072634876.html

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında sürdürülen yüksek düzeyli toplantı Astana'da gerçekleşecek

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında sürdürülen yüksek düzeyli toplantı Astana'da gerçekleşecek

Türkiye, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye arasında sürdürülen 'Dörtlü Sürecin Dışişleri Bakanlıkları' arasındaki ikinci teknik toplantısı, Astana'da... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T23:14+0300

2023-06-19T23:14+0300

2023-06-19T23:15+0300

politika

astana

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rusya

suriye

iran

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantının detaylarına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri açıklaması şöyle:

astana

rusya

suriye

iran

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