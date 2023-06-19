https://sputniknews.com.tr/20230619/turk-is-genel-baskani-ak-parti-genel-merkezinde-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1072632378.html
Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T21:18+0300
2023-06-19T21:18+0300
2023-06-19T21:19+0300
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türk-iş, recep tayyip erdoğan
türk-iş, recep tayyip erdoğan
Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
21:18 19.06.2023 (güncellendi: 21:19 19.06.2023) Abone ol
Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.