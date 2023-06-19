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Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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türk-iş, recep tayyip erdoğan
türk-iş, recep tayyip erdoğan

Türk-İş Genel Başkanı AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

21:18 19.06.2023 (güncellendi: 21:19 19.06.2023)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay, kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay, kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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