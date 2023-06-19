https://sputniknews.com.tr/20230619/turizm-cennetinde-gunlerdir-kayipti-cansiz-bedenine-ulasildi-1072607363.html

Turizm cennetinde günlerdir kayıptı: Cansız bedenine ulaşıldı

Turizm cennetinde günlerdir kayıptı: Cansız bedenine ulaşıldı

Kos'ta günlerdir kayıp olan kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yapılacak DNA testi sonucunda saldırganın kimliğinin belli olacağı aktarıldı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T11:08+0300

2023-06-19T11:08+0300

2023-06-19T11:08+0300

dünya

yunanistan

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cinayet

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Yunanistan'ın turistik adası Kos’ta (İstanköy) geçen haftadan beri kayıp olan 27 yaşındaki Anastazja Rubinska’yı bulmak üzere arama-kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı.Sözcü'nün haberine göre Yunan polisi, genç kadının cesedini Alykes bölgesinde yarı çıplak vaziyette bulundu. Yunan medyası cesedin çok dikkatli bir şekilde ağaç dalları arasında gizlendiğini aktarırken genç kadının cansız bedeninin parçalara ayrıldığını ve bazı parçaların çöp torbasına konulduğunu duyurdu.Genç kadının cansız bedenini arama-kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerin bulduğu da aktarıldı.Teşhis edilmesi bekleniyorPolisin gözaltına aldığı 32 yaşındaki Bangladeşlinin de evinin bu noktadan 1 kilometre uzakta olduğu aktarıldı. Otopsi için genç kadının cansız bedeni Rodos adasına gönderilirken, Yunan medyasında yer alan haberlerde Rubinska’nın ailesinin cesedi orada teşhis etmesinin beklendiği de aktarıldı.Yapılacak DNA testi sonucunda saldırganın kimliğinin belli olacağı aktarılırken yeni bilgiler de geldi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, genç kadının ölüm sebebinin boğulma olmasının büyük bir olasılık olduğunu aktarırken genç kadının vücudunda ilk belirlemelerde yeni bir yara izi tespit edilmediğini duyurdu. Yetkililer Polonya vatandaşı olan kadının boynunda yara izleri tespit edildiğini altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230611/yunanistandan-turkiye-sinirina-gecici-cit-kurma-karari-1072285386.html

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