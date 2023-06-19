https://sputniknews.com.tr/20230619/tip-dunyasinda-cigir-acacak-calisma-yumurta-ve-sperm-kullanilmadan-insan-embriyosu-olusturuldu-1072617585.html

Tıp dünyasında çığır açacak gelişme: Yumurta ve sperm kullanılmadan insan embriyosu oluşturuldu

Tıp dünyasında çığır açacak gelişme: Yumurta ve sperm kullanılmadan insan embriyosu oluşturuldu

Bilim insanları, yaşamın ilk haftalarını incelemek için yumurta ve sperm olmadan kalp atışı ve kan belirtileri bulunan sentetik embriyo oluşturdu. Çalışmanın... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T14:12+0300

2023-06-19T14:12+0300

2023-06-19T14:21+0300

yaşam

bilim

bilim insanları

embriyo

sperm

yumurta

yapay dölleme

kalp

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Bilim insanları, anne karnından itibaren insan gelişimini anlama konusundaki araştırmalarda yeni ve büyük bir aşama katetti. Önceki çalışmalardan farklı olarak insan kök hücreleriyle oluşturulan, kalp atışı ve kan belirtileri bulunan embriyoda yumurta ve sperm kullanılmadı. Hamileliğin ilk ayında oluşan yapıyı taklit eden sentetik embriyo, bir fetüs oluşturmayacak şekilde tasarlandı.Araştırmacılar, oluşturulan modelin, genellikle bir insan embriyosunda 23 gün sonra gelişen beyin ve kalp hücrelerinin gelişiminin erken aşama özelliklerine sahip olduğunu keşfettiler.Model, bir insan embriyosundan alınan ve 'boş hücreler' olarak bilinen embriyonik kök hücreler aracılığıyla elde edildi.Bilim insanları, modeli yapay bir rahim görevi görmesi için dönen bir şişeye aktarmadan önce laboratuvarda büyüttü.Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, genetik bozukluklar ve düşüklerin (abortus) etkisini daha iyi anlamaya yardımcı olacağı tahmin ediliyor.Bulgular henüz bir ön baskıda veya hakemli bir dergide yayınlanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230526/japon-bilim-insanlari-laboratuvar-ortaminda-uretilecek-bebekler-icin-tarih-verdi-1071611336.html

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bilim, bilim insanları, embriyo, sperm, yumurta, yapay dölleme, kalp