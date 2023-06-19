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https://sputniknews.com.tr/20230619/tip-dunyasinda-cigir-acacak-calisma-yumurta-ve-sperm-kullanilmadan-insan-embriyosu-olusturuldu-1072617585.html
Tıp dünyasında çığır açacak gelişme: Yumurta ve sperm kullanılmadan insan embriyosu oluşturuldu
Tıp dünyasında çığır açacak gelişme: Yumurta ve sperm kullanılmadan insan embriyosu oluşturuldu
Bilim insanları, yaşamın ilk haftalarını incelemek için yumurta ve sperm olmadan kalp atışı ve kan belirtileri bulunan sentetik embriyo oluşturdu. Çalışmanın... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:12+0300
2023-06-19T14:21+0300
yaşam
bilim
bilim insanları
embriyo
sperm
yumurta
yapay dölleme
kalp
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Bilim insanları, anne karnından itibaren insan gelişimini anlama konusundaki araştırmalarda yeni ve büyük bir aşama katetti. Önceki çalışmalardan farklı olarak insan kök hücreleriyle oluşturulan, kalp atışı ve kan belirtileri bulunan embriyoda yumurta ve sperm kullanılmadı. Hamileliğin ilk ayında oluşan yapıyı taklit eden sentetik embriyo, bir fetüs oluşturmayacak şekilde tasarlandı.Araştırmacılar, oluşturulan modelin, genellikle bir insan embriyosunda 23 gün sonra gelişen beyin ve kalp hücrelerinin gelişiminin erken aşama özelliklerine sahip olduğunu keşfettiler.Model, bir insan embriyosundan alınan ve 'boş hücreler' olarak bilinen embriyonik kök hücreler aracılığıyla elde edildi.Bilim insanları, modeli yapay bir rahim görevi görmesi için dönen bir şişeye aktarmadan önce laboratuvarda büyüttü.Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, genetik bozukluklar ve düşüklerin (abortus) etkisini daha iyi anlamaya yardımcı olacağı tahmin ediliyor.Bulgular henüz bir ön baskıda veya hakemli bir dergide yayınlanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/japon-bilim-insanlari-laboratuvar-ortaminda-uretilecek-bebekler-icin-tarih-verdi-1071611336.html
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bilim, bilim insanları, embriyo, sperm, yumurta, yapay dölleme, kalp
bilim, bilim insanları, embriyo, sperm, yumurta, yapay dölleme, kalp

Tıp dünyasında çığır açacak gelişme: Yumurta ve sperm kullanılmadan insan embriyosu oluşturuldu

14:12 19.06.2023 (güncellendi: 14:21 19.06.2023)
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATEmbriyo - Embriyonik Kök Hücre
Embriyo - Embriyonik Kök Hücre - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Bilim insanları, yaşamın ilk haftalarını incelemek için yumurta ve sperm olmadan kalp atışı ve kan belirtileri bulunan sentetik embriyo oluşturdu. Çalışmanın, insan gelişimini anlamada çığır açabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, anne karnından itibaren insan gelişimini anlama konusundaki araştırmalarda yeni ve büyük bir aşama katetti.
Önceki çalışmalardan farklı olarak insan kök hücreleriyle oluşturulan, kalp atışı ve kan belirtileri bulunan embriyoda yumurta ve sperm kullanılmadı.
Hamileliğin ilk ayında oluşan yapıyı taklit eden sentetik embriyo, bir fetüs oluşturmayacak şekilde tasarlandı.
Araştırmacılar, oluşturulan modelin, genellikle bir insan embriyosunda 23 gün sonra gelişen beyin ve kalp hücrelerinin gelişiminin erken aşama özelliklerine sahip olduğunu keşfettiler.
Model, bir insan embriyosundan alınan ve 'boş hücreler' olarak bilinen embriyonik kök hücreler aracılığıyla elde edildi.
Bilim insanları, modeli yapay bir rahim görevi görmesi için dönen bir şişeye aktarmadan önce laboratuvarda büyüttü.
Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, genetik bozukluklar ve düşüklerin (abortus) etkisini daha iyi anlamaya yardımcı olacağı tahmin ediliyor.
Bulgular henüz bir ön baskıda veya hakemli bir dergide yayınlanmadı.
Yumurta, sperm, üreme, döllenme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
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