Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'fahiş fiyat' açıklaması

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus bankası Sberbank’ın CEO’su Gref: Er ya geç kriz çıkacak, tek soru ne zaman?
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO’nun emekli subayı Stavros: Batı, Rus askerlerini hafife alarak hata yaptı
09:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez
09:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: AB devletleri ülkemize karşı savaşıyor
10:16
3 dk
ÖZEL HABER
BM Genel Sekreter Sözcüsü: Gıda anlaşmasının Rusya kısmının uygulanmasına odaklanacağız
10:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Alman şirket itiraf etti: Leoprd tankları Ukrayna’da imha edildi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi partili üyesi: Biden yüzyılın suçunu işledi
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Maxim Gorki'nin ölüm yıldönümü
18:02
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Rusya planını ifşa etti: ABD en büyük terör örgütlerinin kurucusudur
18:29
2 dk
ÖZEL HABER
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Sputnik’e ABD’nin uluslararası ihlallerini anlattı
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Çin Halk Üniversitesi öğretim üyesi: ABD’deki iş çevreleri Çin pazarını çok önemli görüyor
19:22
4 dk
ÖZEL HABER
Uluslararası Adalet Divanı’ndan ABD’ye ret
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna NATO’yu ikiye böldü
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Eski Başbakanı: NATO Ukrayna’yı kandırdı
20:16
1 dk
ÖZEL HABER
Tarihte ilk kez Profesyonel Tenisçiler Birliği ilk 10’da üç Rus tenisçi yer aldı
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığı ABD’yi korkuttu
20:47
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230619/ticaret-bakanligindan-bayram-oncesi-fahis-fiyat-aciklamasi-1072608829.html
Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'fahiş fiyat' açıklaması
Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'fahiş fiyat' açıklaması
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi mağduriyet yaratmaması adına tedbirleri artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T11:40+0300
2023-06-19T12:04+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
fahiş fiyat
ekonomi
bayram
gıda fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_57c3f6bdfc29734345e451f10248c6b7.jpg
Ticaret Bakanlığı, bayram öncesinde fahiş fiyat artışlarını önelemek adına önlemlerini artırdı.Bakanlık şu açıklamayı yayımladı:
https://sputniknews.com.tr/20230615/musiaddan-yeni-donem-ekonomi-politikalari-degerlendirmesi-1072506872.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9318bac50c0363a9aa3a57c4c98127ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, ekonomi, bayram, gıda fiyatları
ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, ekonomi, bayram, gıda fiyatları

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi 'fahiş fiyat' açıklaması

11:40 19.06.2023 (güncellendi: 12:04 19.06.2023)
© AFP 2023Fransa - market - enflasyon
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi mağduriyet yaratmaması adına tedbirleri artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.
Ticaret Bakanlığı, bayram öncesinde fahiş fiyat artışlarını önelemek adına önlemlerini artırdı.
Bakanlık şu açıklamayı yayımladı:
"Ülkemizde milli manevi değerlerimizin, ortak sevincimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı bayram dönemlerinde de vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi ülke ekonomisine artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirmekte, ülke ekonomisinin canlanmasına büyümesine katkılar yapmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
MÜSİAD: Yeni ekonomi yönetimine güven ve desteğimizi yineliyoruz
15 Haziran , 20:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала