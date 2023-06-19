https://sputniknews.com.tr/20230619/tayvanda-tarih-oncesi-tur-olarak-nitelenen-800-kilogramlik-goblin-kopek-baligi-aglara-takildi-1072611758.html

Goblin köpek balığı ağlara takıldı

Goblin köpek balığı ağlara takıldı

Tayvan'da, nadir görülen ve 'tarih öncesi tür' olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

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2023-06-19T12:12+0300

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dünya

tayvan

köpek balığı

balıkçılık

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9News’in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı.Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika’da yakalandığını söyledi.Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip.Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.

tayvan

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tayvan, köpek balığı, balıkçılık