https://sputniknews.com.tr/20230619/tayvanda-tarih-oncesi-tur-olarak-nitelenen-800-kilogramlik-goblin-kopek-baligi-aglara-takildi-1072611758.html
Goblin köpek balığı ağlara takıldı
Goblin köpek balığı ağlara takıldı
Tayvan'da, nadir görülen ve 'tarih öncesi tür' olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:12+0300
2023-06-19T12:12+0300
2023-06-19T12:13+0300
dünya
tayvan
köpek balığı
balıkçılık
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9News’in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı.Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika’da yakalandığını söyledi.Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip.Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.
tayvan
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
tayvan, köpek balığı, balıkçılık
tayvan, köpek balığı, balıkçılık
Goblin köpek balığı ağlara takıldı
12:12 19.06.2023 (güncellendi: 12:13 19.06.2023) Abone ol
Tayvan'da, nadir görülen ve 'tarih öncesi tür' olarak nitelendirilen 800 kilogram ağırlığındaki goblin köpek balığı, balıkçıların ağlarına takıldı.
9News’in haberine göre, Yilan şehrinin kuzeydoğu sahillerinde yakalanan köpek balığının hamile olduğu anlaşıldı.
Goblin köpek balığının 800 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.
Tayvan Okyanus Sanatı Müzesi yetkilileri, sergileyecekleri köpek balığının nadir görüldüğünü, daha önce iki kez Meksika’da yakalandığını söyledi.
Yaklaşık 1200 metre derinlikte yaşayan köpek balığı yarı saydam deriye, pembe vücuda ve keskin dişlere sahip.
Bu tür, insanlar için tehlike oluşturmuyor.