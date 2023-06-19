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ANLAT BANA
Siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle masaya yatırıldığı Meliha Okur’la Anlat Bana , her pazartesi ve çarşamba Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/su-politikalari-dernegi-baskani-olasi-riskleri-nasil-azaltabilecegiz-noktasina-gelmek-zorundayiz--1072676745.html
Su Politikaları Derneği Başkanı: Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız
Su Politikaları Derneği Başkanı: Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız
Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, “Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T23:01+0300
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anlat bana
türkiye
sel felaketi
dursun yıldız
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Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği son yıllarda hem kuraklık hem de seller arttı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırmaya başlayarak işe koyulmak gerektiğini söyleyen Yıldız şunları söyledi:“Türkiye’de bazı konular, ‘felaket gelecek, iklim krizi oluşacak, daha fazla yağmur düşecek’ noktasından çıkarılmalıdır. Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız. Türkiye masa üstü hazırlıklarını yapsa da uygulama noktasında hazır değil.”Sel felaketlerinin önlenebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna da yanıt arayan Yıldız, devamında şunları ifade etti: “Bir kere, siyasetin sivil toplumla ilişkisini seçimden seçime değil, bütün dönem boyunca bir araya getirecek ve o ilişkiden sonuç alacak şekilde düzenlemesi lazım. Toplumsal bilinci zaten oluşturmaya çalışıyoruz ama sivil toplumun siyasete bu mesajı daha fazla nasıl verebileceği konusunda düşünmesi lazım. Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor. Ama nedense belli bir oranda gerçekleştiriliyormuş gibi yapılsa da sonuç alınmıyor”Programın bir başka konuğu Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt da bu mesele hakkında görüşlerini dile getirdi. Dünyanın gündeminde radikal değişimlerin olduğunu ve bir numaraya da iklim değişikliğinin oturduğunu söyleyen Bozkurt, “Biz ne olması gerektiğini çok konuşuyoruz ama nasıl yapılması gerektiğini az konuşuyoruz. Bu konuda çok zayıf durumdayız” diyerek dikkat çekti.
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türkiye, sel felaketi, dursun yıldız, radyo
türkiye, sel felaketi, dursun yıldız, radyo

Su Politikaları Derneği Başkanı: Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız

23:01 19.06.2023 (güncellendi: 23:01 20.06.2023)
© SputnikMeliha Okur’la Anlat Bana
Meliha Okur’la Anlat Bana - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Meliha Okur
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Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, “Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor. Ama nedense belli bir oranda gerçekleştiriliyormuş gibi yapılsa da sonuç alınmıyor” dedi.
Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği son yıllarda hem kuraklık hem de seller arttı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırmaya başlayarak işe koyulmak gerektiğini söyleyen Yıldız şunları söyledi:
“Türkiye’de bazı konular, ‘felaket gelecek, iklim krizi oluşacak, daha fazla yağmur düşecek’ noktasından çıkarılmalıdır. Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız. Türkiye masa üstü hazırlıklarını yapsa da uygulama noktasında hazır değil.”
Sel felaketlerinin önlenebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna da yanıt arayan Yıldız, devamında şunları ifade etti: “Bir kere, siyasetin sivil toplumla ilişkisini seçimden seçime değil, bütün dönem boyunca bir araya getirecek ve o ilişkiden sonuç alacak şekilde düzenlemesi lazım. Toplumsal bilinci zaten oluşturmaya çalışıyoruz ama sivil toplumun siyasete bu mesajı daha fazla nasıl verebileceği konusunda düşünmesi lazım. Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor. Ama nedense belli bir oranda gerçekleştiriliyormuş gibi yapılsa da sonuç alınmıyor”
Programın bir başka konuğu Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt da bu mesele hakkında görüşlerini dile getirdi. Dünyanın gündeminde radikal değişimlerin olduğunu ve bir numaraya da iklim değişikliğinin oturduğunu söyleyen Bozkurt, “Biz ne olması gerektiğini çok konuşuyoruz ama nasıl yapılması gerektiğini az konuşuyoruz. Bu konuda çok zayıf durumdayız” diyerek dikkat çekti.
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