https://sputniknews.com.tr/20230619/su-politikalari-dernegi-baskani-olasi-riskleri-nasil-azaltabilecegiz-noktasina-gelmek-zorundayiz--1072676745.html

Su Politikaları Derneği Başkanı: Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız

Su Politikaları Derneği Başkanı: Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız

Su Politikaları Derneği Başkanı Yıldız, “Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T23:01+0300

2023-06-19T23:01+0300

2023-06-20T23:01+0300

anlat bana

türkiye

sel felaketi

dursun yıldız

radyo

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Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği son yıllarda hem kuraklık hem de seller arttı. Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırmaya başlayarak işe koyulmak gerektiğini söyleyen Yıldız şunları söyledi:“Türkiye’de bazı konular, ‘felaket gelecek, iklim krizi oluşacak, daha fazla yağmur düşecek’ noktasından çıkarılmalıdır. Olası riskleri nasıl azaltabileceğiz noktasına gelmek zorundayız. Türkiye masa üstü hazırlıklarını yapsa da uygulama noktasında hazır değil.”Sel felaketlerinin önlenebilmesi için neler yapılması gerektiği sorusuna da yanıt arayan Yıldız, devamında şunları ifade etti: “Bir kere, siyasetin sivil toplumla ilişkisini seçimden seçime değil, bütün dönem boyunca bir araya getirecek ve o ilişkiden sonuç alacak şekilde düzenlemesi lazım. Toplumsal bilinci zaten oluşturmaya çalışıyoruz ama sivil toplumun siyasete bu mesajı daha fazla nasıl verebileceği konusunda düşünmesi lazım. Bütün raporlar şehir selleri ortaya çıktığında nerelerde ne olacağını ve ne kadar büyük hasar vereceğini gösteriyor. Ama nedense belli bir oranda gerçekleştiriliyormuş gibi yapılsa da sonuç alınmıyor”Programın bir başka konuğu Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt da bu mesele hakkında görüşlerini dile getirdi. Dünyanın gündeminde radikal değişimlerin olduğunu ve bir numaraya da iklim değişikliğinin oturduğunu söyleyen Bozkurt, “Biz ne olması gerektiğini çok konuşuyoruz ama nasıl yapılması gerektiğini az konuşuyoruz. Bu konuda çok zayıf durumdayız” diyerek dikkat çekti.

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2023

Meliha Okur https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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türkiye, sel felaketi, dursun yıldız, radyo