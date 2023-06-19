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Stoltenberg: Silah ve mühimmat stoklarımız boş, yeniden doldurulması gerekiyor
Stoltenberg: Silah ve mühimmat stoklarımız boş, yeniden doldurulması gerekiyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın silah ve mühimmat stoklarının boş kaldığını ve en kısa zamanda doldurulması gerektiğini belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T19:07+0300
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dünya
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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Alman Sanayisi Günü” ekonomi konferansında konuşan Stoltenberg, “Bugün temsilcileri burada toplanmış olan daha güçlü askeri sanayiye ihtiyacımız var. Silah ve mühimmat stoklarımız boş ve sadece Almanya’da değil birçok NATO ülkesinde doldurulmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.Daha önce Stoltenberg, NATO ülkelerinin, Ukrayna’ya silah yardımı ve kendi stoklarını doldurabilmesi için silah üretimini genişletmesi gerektiğini dile getirmişti.‘Ukrayna’daki çatışma dondurulamaz’NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında, “Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ama adil dünya, çatışmanın dondurulması ve Rusya’nın dayattığı anlaşmanın kabul edilmesi anlamına gelemez” diye konuştu.Ukrayna’ya sonuna kadar destek vereceklerini vurgulayan Stoltenberg, “Karşı taarruz var. Ne kadar çok toprak özgürleştirirlerse müzakere masasındaki konumları o kadar güçlü olacak” yorumunda bulundu.‘Görevimi uzatmayı planlamıyorum’NATO Genel Sekreteri, “Görevimi uzatmayı düşünmüyorum. Kişisel planlarım, görevimi sonbahara kadar yerine getirmek. Başka planım yok” ifadesini kullandı.Stoltenberg, 1 Ekim 2022’de görevi bırakacaktı, fakat ittifaka üye ülkelerin liderleri görevini 30 Eylül 2023’e kadar uzatma kararını almıştı.‘Almanya önemli rol oynayacak’Stoltenberg, “Şu anda yeni bölge planlarımızı geliştirme, güçlerimizi ve yeteneklerimizi yeniden planlama ve yüksek hazırlık sürecindeyiz. Almanya bu konuda önemli rol oynayacak” dedi.NATO Genel Sekreteri, Almanya’nın, Rusya’yı “bir numaralı” tehdit olarak gösteren yeni ulusal güvenlik stratejisinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato

Stoltenberg: Silah ve mühimmat stoklarımız boş, yeniden doldurulması gerekiyor

19:07 19.06.2023 (güncellendi: 19:09 19.06.2023)
© AANATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın silah ve mühimmat stoklarının boş kaldığını ve en kısa zamanda doldurulması gerektiğini belirtti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Alman Sanayisi Günü” ekonomi konferansında konuşan Stoltenberg, “Bugün temsilcileri burada toplanmış olan daha güçlü askeri sanayiye ihtiyacımız var. Silah ve mühimmat stoklarımız boş ve sadece Almanya’da değil birçok NATO ülkesinde doldurulmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Stoltenberg, NATO ülkelerinin, Ukrayna’ya silah yardımı ve kendi stoklarını doldurabilmesi için silah üretimini genişletmesi gerektiğini dile getirmişti.

‘Ukrayna’daki çatışma dondurulamaz’

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında, “Hepimiz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Ama adil dünya, çatışmanın dondurulması ve Rusya’nın dayattığı anlaşmanın kabul edilmesi anlamına gelemez” diye konuştu.
Ukrayna’ya sonuna kadar destek vereceklerini vurgulayan Stoltenberg, “Karşı taarruz var. Ne kadar çok toprak özgürleştirirlerse müzakere masasındaki konumları o kadar güçlü olacak” yorumunda bulundu.

‘Görevimi uzatmayı planlamıyorum’

NATO Genel Sekreteri, “Görevimi uzatmayı düşünmüyorum. Kişisel planlarım, görevimi sonbahara kadar yerine getirmek. Başka planım yok” ifadesini kullandı.
Stoltenberg, 1 Ekim 2022’de görevi bırakacaktı, fakat ittifaka üye ülkelerin liderleri görevini 30 Eylül 2023’e kadar uzatma kararını almıştı.

‘Almanya önemli rol oynayacak’

Stoltenberg, “Şu anda yeni bölge planlarımızı geliştirme, güçlerimizi ve yeteneklerimizi yeniden planlama ve yüksek hazırlık sürecindeyiz. Almanya bu konuda önemli rol oynayacak” dedi.
NATO Genel Sekreteri, Almanya’nın, Rusya’yı “bir numaralı” tehdit olarak gösteren yeni ulusal güvenlik stratejisinin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.
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