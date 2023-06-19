https://sputniknews.com.tr/20230619/st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumunun-sonuclari-1072622381.html
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun sonuçları
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun sonuçları
Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) 46.3 milyar dolar değerinde 900'den fazla anlaşma imzalandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T15:08+0300
2023-06-19T15:08+0300
2023-06-19T15:07+0300
multimedya
infografik
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Yönetici Sekreteri Anton Kobyakov, 43 anlaşmanın yabancı şirket temsilcileri tarafından imzalandığını belirtti.Bu yıl 14-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Rusya'daki en büyük ekonomik forum olan SPIEF'in sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, инфографика
infografik, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, инфографика
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun sonuçları
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Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) 46.3 milyar dolar değerinde 900'den fazla anlaşma imzalandı.
Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Yönetici Sekreteri Anton Kobyakov, 43 anlaşmanın yabancı şirket temsilcileri tarafından imzalandığını belirtti.
Bu yıl 14-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Rusya'daki en büyük ekonomik forum olan SPIEF'in sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.