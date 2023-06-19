https://sputniknews.com.tr/20230619/st-petersburg-uluslararasi-ekonomik-forumunun-sonuclari-1072622381.html

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun sonuçları

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun sonuçları

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) 46.3 milyar dolar değerinde 900'den fazla anlaşma imzalandı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T15:08+0300

2023-06-19T15:08+0300

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multimedya

infografik

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Yönetici Sekreteri Anton Kobyakov, 43 anlaşmanın yabancı şirket temsilcileri tarafından imzalandığını belirtti.Bu yıl 14-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Rusya'daki en büyük ekonomik forum olan SPIEF'in sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, инфографика