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https://sputniknews.com.tr/20230619/sinema-salonlarinin-sayisi-azaldi-seyirci-sayisi-3-katina-cikti-1072625035.html
TÜİK: Sinema salonlarının sayısı azaldı, seyirci sayısı 3 katına çıktı
TÜİK: Sinema salonlarının sayısı azaldı, seyirci sayısı 3 katına çıktı
Türkiye'de sinema seyircisi sayısı, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 187.9 artarak 35 milyon 754 bin 644, tiyatro... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:20+0300
2023-06-19T16:32+0300
tiyatro
sinema
türkiye istatistik kurumu (tüik)
yaşam
seyirci
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin ‘Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’ bültenini yayımladı.Salon sayısı azaldıBuna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 1.3 azalarak 2 bin 366'ya düştü. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 0.3 gerileyerek 284 bin 204 olarak kayıtlara geçti.Sinema seyircisi sayısı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 187.9 yükselerek 35 milyon 754 bin 644 kişiye çıktı. Sinema seyirci sayısı 2021 yılında 12 milyon 418 bin 777 kişi olarak kayıtlara geçmişti.2019'da bu rakam 56 milyon 479 bin iken 2018'de ise 64 milyon 772 bindi.Yerli film seyirci sayısı yüzde 476.9 artışla 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 84.8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişiye yükseldi.Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 107.9 artışla 55 bin 56 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 159.2 artarak 25 bin 869 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 76.9 artarak 29 bin 187 olarak gerçekleşti.Tiyatroda koltuk sayısı arttıTiyatro salonu sayısı 2021-2022 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 104.3, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 112.9 arttı. Aynı sezonda tiyatro salonu sayısı 817 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 332 bin 141 oldu.Tiyatro seyirci sayısı bu dönemde yüzde 662,6 artarak 5 milyon 451 bin 627 oldu. Tiyatro seyirci sayısı 2020-2021 sezonunda ise 714 bin 864 kişi olarak hesaplanmıştı.Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 402.6 artarak 8 bin 368 oldu. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 674.7, çeviri eser seyirci sayısı yüzde 624.8 yükseldi.Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 718.5, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 398.7 artış kaydetti. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 979.7, yetişkin eseri seyirci sayısı da yüzde 558.3 artış gösterdi. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 704.1, oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 285.8 arttı.6 ilde opera ve bale gösterisi yapıldıTürkiye genelinde 2021-2022 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale gösteri sayısı yüzde 327.9 yükseliş kaydetti.Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 6 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 150.3 artarak 180 bin 889 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 509,3 artarken koro seyirci sayısı yüzde 184.2 arttı, topluluk seyirci sayısı yüzde 11.8 azaldı.Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 148.4 artarak 780 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220614/tuik-tiyatro-salonu-sayisi-yuzde-44-seyirci-sayisi-yuzde-84-azaldi-1057410294.html
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tiyatro, sinema, türkiye istatistik kurumu (tüik), seyirci
tiyatro, sinema, türkiye istatistik kurumu (tüik), seyirci

TÜİK: Sinema salonlarının sayısı azaldı, seyirci sayısı 3 katına çıktı

16:20 19.06.2023 (güncellendi: 16:32 19.06.2023)
© İHASinema salonu
Sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© İHA
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Türkiye'de sinema seyircisi sayısı, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 187.9 artarak 35 milyon 754 bin 644, tiyatro seyircisi sayısı 2021-2022 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 664.6 artarak 5 milyon 451 bin 627 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin ‘Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’ bültenini yayımladı.

Salon sayısı azaldı

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 1.3 azalarak 2 bin 366'ya düştü. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 0.3 gerileyerek 284 bin 204 olarak kayıtlara geçti.
Sinema seyircisi sayısı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 187.9 yükselerek 35 milyon 754 bin 644 kişiye çıktı. Sinema seyirci sayısı 2021 yılında 12 milyon 418 bin 777 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

2019'da bu rakam 56 milyon 479 bin iken 2018'de ise 64 milyon 772 bindi.

Yerli film seyirci sayısı yüzde 476.9 artışla 18 milyon 834 bin 898 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 84.8 artarak 16 milyon 919 bin 746 kişiye yükseldi.
Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 107.9 artışla 55 bin 56 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 159.2 artarak 25 bin 869 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 76.9 artarak 29 bin 187 olarak gerçekleşti.

Tiyatroda koltuk sayısı arttı

Tiyatro salonu sayısı 2021-2022 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 104.3, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 112.9 arttı. Aynı sezonda tiyatro salonu sayısı 817 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 332 bin 141 oldu.
Tiyatro seyirci sayısı bu dönemde yüzde 662,6 artarak 5 milyon 451 bin 627 oldu. Tiyatro seyirci sayısı 2020-2021 sezonunda ise 714 bin 864 kişi olarak hesaplanmıştı.
Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 402.6 artarak 8 bin 368 oldu. Tiyatroda telif eser seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 674.7, çeviri eser seyirci sayısı yüzde 624.8 yükseldi.
Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 718.5, yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 398.7 artış kaydetti. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 979.7, yetişkin eseri seyirci sayısı da yüzde 558.3 artış gösterdi. Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 704.1, oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 285.8 arttı.

6 ilde opera ve bale gösterisi yapıldı

Türkiye genelinde 2021-2022 sezonunda Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Opera ve bale gösteri sayısı yüzde 327.9 yükseliş kaydetti.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 6 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 150.3 artarak 180 bin 889 oldu. Orkestra seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 509,3 artarken koro seyirci sayısı yüzde 184.2 arttı, topluluk seyirci sayısı yüzde 11.8 azaldı.
Orkestra, koro ve topluluk gösteri sayısı bir önceki sezona göre yüzde 148.4 artarak 780 oldu.
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
YAŞAM
TÜİK: Tiyatro salonu sayısı yüzde 44, seyirci sayısı yüzde 84 azaldı
14 Haziran 2022, 16:48
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