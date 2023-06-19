Saldo: Kahovka'nın onarımı, Ukrayna ordusu yeterince güvenli mesafeye itildikten sonra başlayabilir

Sputnik'e konuşan Saldo, Kahovka HES'in onarım çalışmalarına ne zaman başlanabileceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.



Saldo, "Kahovka HES'in onarımına özel askeri harekatın hedeflerine ulaşıldıktan sonra veya hatta daha önce, düşmanı güvenli mesafeye ittiğimizde başlayacağız. Başka yolu yok, Herson Bölgesi'nin sol kıyısının ve Kırım'ın kuzeyinin ekolojisi ve ekonomisi çok büyük oranda ona bağlı" dedi.



Saldo, somut planlar ve projeler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunun da altını çizdi.



Kahovka (HES) yıkılmasından en çok etkilenen Herson Bölgesi'nde 35 kişi hayatını kaybetmişti.



Kahovka Santrali’nin yer aldığı Herson bölgesi, Rusya’nın denetimine geçmesi ardından düzenlenen referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya toprağı haline gelmişti. Ancak Herson’daki santrale düzenlenen saldırı Ukrayna tarafının son dönemde Rusya topraklarına düzenlediği saldırıların ilk örneği değil.



Bir süredir Rusya’ya karşı saldırıya geçme planları yapan Ukrayna hükümeti son günlerde Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesine de pek çok sızma girişimi ve saldırı düzenledi. Bu saldırılar sırasında onlarca sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı biliniyor.