https://sputniknews.com.tr/20230619/sakaryada-saganak-cadde-ve-kopru-altlari-suyla-doldu-1072622272.html
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T15:00+0300
2023-06-19T15:00+0300
2023-06-19T15:09+0300
yaşam
sakarya
sağanak
sel
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072623095_15:0:1167:648_1920x0_80_0_0_913bda4e2866ccea4772bef99039ea9d.png
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Sakarya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.Aniden bastıran sağanak, Serdivan, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.Sapanca'da derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
https://sputniknews.com.tr/20230619/meteoroloji-istanbul-dahil-cok-sayida-ili-saat-vererek-uyardi-1072601511.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072623095_159:0:1023:648_1920x0_80_0_0_920f53d3168c98140efdf5fa9358eb11.png
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
2023-06-19T15:00+0300
true
PT0M30S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sakarya, sağanak, sel, video
sakarya, sağanak, sel, video
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
15:00 19.06.2023 (güncellendi: 15:09 19.06.2023) Abone ol
Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Sapanca ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Sakarya'ya beklenen kuvvetli yağış öğle saatlerinde düştü.
Aniden bastıran sağanak, Serdivan, Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağışın ardından bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.
Sapanca'da derelerin debileri yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.