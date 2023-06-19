https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-ukrayna-ordusunun-yabanci-techizatinin-bulundugu-depolara-saldiri-duzenlendi-1072628749.html

Rusya: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendi

Rusya: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçe gece gemilerden uzun menzilli hassas füzelerle Ukrayna ordusunun yabancı askeri teçhizatının bulunduğu depolara saldırı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T17:34+0300

2023-06-19T17:34+0300

2023-06-19T17:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

saldırı

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatte Güney Donetsk ve Donetsk yönlerinde en aktif eylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sınırında 3, Donetsk yönünde de 4 saldırıyı püskürttüğü kaydedildi. Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki kaybı 340 asker, iki zırhlı araç, beş otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, D-20 ve Msta-B obüsleri olarak gerçekleşti.

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