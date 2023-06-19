https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-ukrayna-ordusunun-yabanci-techizatinin-bulundugu-depolara-saldiri-duzenlendi-1072628749.html
Rusya: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendi
Rusya: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, geçe gece gemilerden uzun menzilli hassas füzelerle Ukrayna ordusunun yabancı askeri teçhizatının bulunduğu depolara saldırı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T17:34+0300
2023-06-19T17:34+0300
2023-06-19T17:34+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
saldırı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatte Güney Donetsk ve Donetsk yönlerinde en aktif eylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sınırında 3, Donetsk yönünde de 4 saldırıyı püskürttüğü kaydedildi. Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki kaybı 340 asker, iki zırhlı araç, beş otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, D-20 ve Msta-B obüsleri olarak gerçekleşti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, ukrayna
Rusya: Ukrayna ordusunun yabancı teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçe gece gemilerden uzun menzilli hassas füzelerle Ukrayna ordusunun yabancı askeri teçhizatının bulunduğu depolara saldırı düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırının amacına ulaşıldı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun son 24 saatte Güney Donetsk ve Donetsk yönlerinde en aktif eylemlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporojye Bölgesi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin sınırında 3, Donetsk yönünde de 4 saldırıyı püskürttüğü kaydedildi.
Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki kaybı 340 asker, iki zırhlı araç, beş otomobil, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu obüs, D-20 ve Msta-B obüsleri olarak gerçekleşti.