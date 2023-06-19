https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-pentagon-hiv-virusu-tasiyan-hayvan-populasyonlari-olusturmaya-calisiyor-1072620704.html

Rusya: Pentagon, HIV virüsü taşıyan hayvan popülasyonları oluşturmaya çalışıyor

Rusya: Pentagon, HIV virüsü taşıyan hayvan popülasyonları oluşturmaya çalışıyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) HIV virüsü ve hepatit B... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T14:45+0300

2023-06-19T14:45+0300

2023-06-19T14:45+0300

dünya

pentagon

rusya

hiv

virüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_d30f6063bbc0a7c1205eb8d5f9433f58.jpg

Basın toplantısı düzenleyen Kirillov, "Pentagon Ebola, hepatit B, AIDS ve şiddetli akut solunum sendromu gibi patojenleri doğal koşullarda yayılmayan taşıyıcı popülasyonları elde etmek için girişimlerine devam ediyor" dedi.Halihazırda hepatit B virüslü sivrisinek kültürleri elde edildiğini belirten Kirillov, Amerikan askeri uzmanların arbovirüslerin etkisini arttırmak için mikrofilarya gibi parazitik enfeksiyon patojenlerini aktif olarak kullandığının altını çizdi.Taşıyıcılarla ilgili çalışmaların ABD'de Pentagon'un ilgili kurumlarında ve altı yurt dışı şubesinde yürütüldüğünü kaydeden Kirillov, "Bu, 89 tür sivrisineğin ve 12 tür kenenin laboratuvar koşullarında arbovirüslerle desteklenmesini ve enfekte edilmesini mümkün kılıyor. Bunun yanında, taşınabilir enfeksiyonların yayılmasını tahmin etmek için yazılımlar geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi bilgilerine göre, 2013 yılında Afrika'da meydana gelen son büyük sarı humma salgınının sivrisinek sayısındaki keskin artışa bağlandığını ve 170 bin ağır hastadan 60 bininin hayatını kaybettiğini anımsatan Kirillov, "Bu bağlamda, ABD'li kurumların bulaşıcı enfeksiyonların taşıyıcılarına olan ilgisi tesadüfi değildir. Yalnızca açık kaynaklarda, ABD Savunma Bakanlığı'nın araştırma kuruluşları tarafından başlıca sivrisinek ve kene türleri, Rift Vadisi humması, Batı Nil humması, dang humması, Zika virüsü gibi epidemik enfeksiyonların taşıyıcıları ile ilgili 100'den fazla çalışma yayınlandı" diye konuştu.Kirillov, hakkında çalışma yapılan birçok hastalığın ABD topraklarında görülmediğine ve Kuzey Amerika kıtası için tehdit oluşturmadığına da dikkat çekti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, rusya, hiv, virüs