https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-belarusta-rus-nukleer-silahin-varligi-suresiz-1072630627.html
Rusya: Belarus’ta Rus nükleer silahın varlığı süresiz
Rusya: Belarus’ta Rus nükleer silahın varlığı süresiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Polişçuk, Belarus’ta Rus taktik nükleer silahları konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın zaman kısıtlamasını... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T19:00+0300
2023-06-19T19:00+0300
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nükleer füze
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Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Departmanı Direktörü Polişçuk, “Belarus’ta Rus taktik nükleer silahlarının varlığının olası zaman çerçevesine gelince, Rusya-Belarus anlaşması bu anlamda hiçbir kısıtlama öngörmüyor. Mevcut jeopolitik durumda, taktik nükleer silahın Rusya’ya geri dönmesinin temel konuşu, ABD ve NATO’nun Rusya ve Belarus’un güvenlik ve egemenliğini bozmaya yönelik politikadan vazgeçmesi olabilir” diye açıkladı.Belarus’a Rus taktik nükleer silah yerleştirme kararının, NATO’nun saldırgan politikasına tepki olarak zorunlu olduğunu dile getiren Rus diplomat, anlaşma üzerinde çalışırken NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlarının “yıllara dayanan yıkıcı uygulamasının” dikkate alındığını kaydetti.Avrupa’daki ABD başlıklarından farklı olarak Rus taktik nükleer silahının Rusya sınırı yakınında, Birlik Devlet topraklarında yer alacağı vurgulayan Polişçuk, “Tabii bu adımımız öncesinde tüm Amerikan nükleer silahın ABD’ye tahliye edilerek Avrupa’daki ilgili altyapının yok edilmesi gerekiyor” diye ekledi.
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rusya, belarus, nükleer füze, nükleer silah
Rusya: Belarus’ta Rus nükleer silahın varlığı süresiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Polişçuk, Belarus’ta Rus taktik nükleer silahları konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın zaman kısıtlamasını öngörmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri Departmanı Direktörü Polişçuk, “Belarus’ta Rus taktik nükleer silahlarının varlığının olası zaman çerçevesine gelince, Rusya-Belarus anlaşması bu anlamda hiçbir kısıtlama öngörmüyor. Mevcut jeopolitik durumda, taktik nükleer silahın Rusya’ya geri dönmesinin temel konuşu, ABD ve NATO’nun Rusya ve Belarus’un güvenlik ve egemenliğini bozmaya yönelik politikadan vazgeçmesi olabilir” diye açıkladı.
Belarus’a Rus taktik nükleer silah yerleştirme kararının, NATO’nun saldırgan politikasına tepki olarak zorunlu olduğunu dile getiren Rus diplomat, anlaşma üzerinde çalışırken NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlarının “yıllara dayanan yıkıcı uygulamasının” dikkate alındığını kaydetti.
Avrupa’daki ABD başlıklarından farklı olarak Rus taktik nükleer silahının Rusya sınırı yakınında, Birlik Devlet topraklarında yer alacağı vurgulayan Polişçuk, “Tabii bu adımımız öncesinde tüm Amerikan nükleer silahın ABD’ye tahliye edilerek Avrupa’daki ilgili altyapının yok edilmesi gerekiyor” diye ekledi.