https://sputniknews.com.tr/20230619/rumen-sinir-muhafizlari-daglarda-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-uc-silahli-askerini-gozaltina-aldi-1072598889.html

Rumen sınır muhafızları dağlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç silahlı askerini gözaltına aldı

Rumen sınır muhafızları dağlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin üç silahlı askerini gözaltına aldı

Rumen sınır muhafızlarının dağlarda yasadışı göçmenleri yasadışı göçmenleri yakalamaya çalışırken dağlarda kaybolan üç silahlı Ukraynalı askeri gözaltına... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T00:01+0300

2023-06-19T00:01+0300

2023-06-19T00:01+0300

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Antena 3 televizyonunun bildirdiği üzere Rumen sınır muhafızları, yasadışı göçmenleri yakalamaya çalışırken dağlarda kaybolan üç Ukraynalı meslektaşına rastladı.Haberde, “Rumen sınır muhafızları, Vişeu de Sus yakınlarında yasadışı sınır geçişinden kaynaklandığı anlaşılan bir olay sonucunda makineli tüfeklerle silahlanmış üç Ukraynalı askeri gözaltına aldı. Bu kişiler, dağlarda düşük görüş nedeniyle kaybolduklarını ve bu nedenle kendilerini ülkemizin topraklarına bulduklarını iddia ediyor” ifadelerine yer verildi.Romanya sınır polisinden basın mensuplarına verilen bilgiye göre daha önce birkaç Ukraynalı, ülkeye giriş yaparak sığınma talebinde bulundu. Bu kişiler sorgulama ve kimlik tespiti için Vişeu de Sus'taki polis ofisine götürüldü. Ukraynalılar daha sonra bir sığınmacı merkezine nakledilecek.Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra, Maramureş bölgesindeki sınır polisi devriyeleri, Romanya'da üç Ukraynalı sınır muhafızını gözaltına aldı. Yakalanan askerlerin ilk Ukraynalı grubunu takip ettikleri, ancak dağlarda kayboldukları anlaşıldı. Gözaltına alınan sınır muhafızları, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından Kiev'e teslim edilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230608/romanya-rus-buyukelciligindeki-personel-sayisinin-azaltilmasini-talep-etti-1072201069.html

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