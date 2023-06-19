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https://sputniknews.com.tr/20230619/orbandan-abnin-yeni-multeci-kotasina-tepki-soros-imparatorlugu-tekrar-saldiriya-gecti-1072599117.html
Orban'dan AB'nin yeni mülteci kotasına tepki: 'Soros imparatorluğu tekrar saldırıya geçti'
Orban'dan AB'nin yeni mülteci kotasına tepki: 'Soros imparatorluğu tekrar saldırıya geçti'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu ve Akdeniz'den gelen mültecilerin AB üyesi ülkelere adil bir şekilde yerleştirilmesi... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T00:09+0300
2023-06-19T00:09+0300
dünya
avrupa birliği
macaristan
viktor orban
mülteci
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in mültecilerin AB üyesi ülkelere adil bir şekilde yerleştirilmesi iddiasıyla yeni kabul ettiği kotalara dair yorum yaptı.Twitter hesabından paylaşım yapan Orban, "Brüksel bir kez daha zorunlu göçmen kotası talep ediyor. Soros imparatorluğu tekrar saldırıya geçti" ifadelerini kullandı.Haziran ayı başında AB Komisyonu, yasadışı deniz göçüyle mücadeleye ilişkin yeni bir eylem planı kabul etmişti; bu plan kapsamında, sınırdaki üye ülkelerin yükünü hafifletmek amacıyla düzensiz göçmenlerin AB genelinde yeniden dağıtılması hızlandırılacak.Ancak tüm AB üye ülkeleri kota kapsamında göçmen kabul etmeye hazır değil.
https://sputniknews.com.tr/20230616/gocmen-faciasi-yunanistanda-protesto-edildi-sorumlusu-abd-ile-abnin-emperyalist-politikalari-1072524971.html
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avrupa birliği, macaristan, viktor orban, mülteci
avrupa birliği, macaristan, viktor orban, mülteci

Orban'dan AB'nin yeni mülteci kotasına tepki: 'Soros imparatorluğu tekrar saldırıya geçti'

00:09 19.06.2023
© AAMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu ve Akdeniz'den gelen mültecilerin AB üyesi ülkelere adil bir şekilde yerleştirilmesi iddiasıyla yeni kabul ettiği kotaları eleştirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in mültecilerin AB üyesi ülkelere adil bir şekilde yerleştirilmesi iddiasıyla yeni kabul ettiği kotalara dair yorum yaptı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Orban, "Brüksel bir kez daha zorunlu göçmen kotası talep ediyor. Soros imparatorluğu tekrar saldırıya geçti" ifadelerini kullandı.
Haziran ayı başında AB Komisyonu, yasadışı deniz göçüyle mücadeleye ilişkin yeni bir eylem planı kabul etmişti; bu plan kapsamında, sınırdaki üye ülkelerin yükünü hafifletmek amacıyla düzensiz göçmenlerin AB genelinde yeniden dağıtılması hızlandırılacak.
Ancak tüm AB üye ülkeleri kota kapsamında göçmen kabul etmeye hazır değil.
Göçmen faciası Yunanistan'da protesto edildi: Sorumlusu ABD ile AB'nin emperyalist politikaları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
DÜNYA
Göçmen faciası Yunanistan'da protesto edildi: Sorumlusu ABD ile AB'nin emperyalist politikaları
16 Haziran , 12:29
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