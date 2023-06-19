https://sputniknews.com.tr/20230619/merkez-bankasi-baskaninin-bankalarla-toplantisi-ertelendi-1072606767.html
Merkez Bankası Başkanı'nın bankalarla toplantısı ertelendi
Merkez Bankası Başkanı'nın bankalarla toplantısı ertelendi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantı 23 Haziran Cuma gününe... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T10:59+0300
2023-06-19T10:59+0300
2023-06-19T10:59+0300
ekonomi
merkez bankası
mehmet şimşek
hafize gaye erkan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Bloomberg HT'nin haberine göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.
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merkez bankası, mehmet şimşek, hafize gaye erkan
merkez bankası, mehmet şimşek, hafize gaye erkan
Merkez Bankası Başkanı'nın bankalarla toplantısı ertelendi
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu. Bloomberg HT'nin haberine göre, söz konusu toplantı 23 Haziran Cuma gününe ertelendi.
Bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, böylece perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.
Bankaların gündeminde regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konular yer alıyor.
Bakan Mehmet Şimşek’in 16 Haziran Cuma günü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.