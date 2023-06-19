https://sputniknews.com.tr/20230619/meke-golune-25-milyon-metrekup-su-aktarilacak-1072628858.html

Meke Gölü'ne 2.5 milyon metreküp su aktarılacak

Meke Gölü'ne 2.5 milyon metreküp su aktarılacak

Bir süre önce tamamen kuruyan Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nü kurtarma çalışmaları çerçevesinde ilçeye kurulu Atık Su Arıtma Tesisinde yılda... 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T17:41+0300

2023-06-19T17:41+0300

2023-06-19T17:57+0300

meke gölü

yaşam

kuraklık

su

yağış

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'Dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelenen ve bir süre önce tamamen kuruyan Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nü kurtarma çalışmaları çerçevesinde ilçeye kurulu Atık Su Arıtma Tesisinde yılda arıtılacak 2.5 milyon metreküp suyun göle akıtılacağı bildirildi.Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Karapınar ilçesine 2021 yılında yaptığı ileri derece biyolojik atık su arıtma tesisine entegre olarak yapılacak su taşıma geri kazanım tesisinin Meke Krater Gölü'nü kurtaracağı ifade edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:Altyapı inşaat çalışmalarına başlandıAdını çevresinde yaşayan meke kuşlarından alan krater gölüne taşınacak su için altyapı inşaat çalışmalarına başlandığı da belirten Altay, "Karapınar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz, 2033 yılı nüfusu öngörülerek planlanmış ve 2021 itibariyle faaliyete geçirilmişti. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan suyu, Meke Gölü'nü beslemek amaçlı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Bu tesiste arıtılan atık suların, tekrar ileri filtrasyon işlemlerinden geçirilerek Meke Gölü'nü beslemesi için gerekli geri kazanım tesisinin inşaat çalışmalarına başladık" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220503/meke-golune-yogun-kis-yagislari-da-yetmedi-30-yil-oncesine-dondurme-gibi-bir-sans-yok-1056049032.html

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