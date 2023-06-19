https://sputniknews.com.tr/20230619/malatyada-44-buyuklugunde-deprem-1072600428.html
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T04:02+0300
2023-06-19T04:02+0300
2023-06-19T04:02+0300
türkiye
deprem
afad
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 3.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_251:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e99dcd99bff4e9478d639488532c9060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, afad, malatya
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Abone ol
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 3.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.