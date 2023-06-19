https://sputniknews.com.tr/20230619/lavrov-rusya-ile-bati-arasindaki-zitlasma-yeni-firsatlar-yaratti-1072625945.html

Lavrov: Rusya ile Batı arasındaki zıtlaşma yeni fırsatlar yarattı

Lavrov: Rusya ile Batı arasındaki zıtlaşma yeni fırsatlar yarattı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T16:41+0300

2023-06-19T16:41+0300

2023-06-19T16:51+0300

dünya

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uluslararası rusofil hareketi

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Birleşik Rusya partisinin genel kurulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin Batı'nın kontrolü dışındaki çeşitli alanlarda işbirliği mekanizmalarının oluşturulması da dahil olmak üzere diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını söyledi.Rus diplomat, “Başkalarının çıkarlarına hizmet eden mekanizmalara ve programlara entegre olmayacağız, dış politika gündemini bağımsız olarak oluşturacağız. Uluslararası arenadaki çalışmalarımızda her şeyden önce BM Şartı'nda yer alan ve evrensel olarak kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını bir bütün olarak ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde gözetirken kendi önceliklerimize odaklanacağız. Pratik adımlarımızı çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını teşvik etme görevine uygun bir şekilde atacağız” diye konuştu.‘Batı açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedefliyor’Batılı ülkelerin 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedeflediğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:ABD’nin önderliğindeki kolektif Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta Kiev rejiminin bir araç olarak kullanıldığını söyleyen Lavrov, “Düşmanlar hedeflerini açıkça ilan ediyor, savaş alanında Rus ordusunu yenmek, siyasi ve ekonomik egemenliğimizi baltalamak, Rusya'yı dünya siyasetinin gerisine itmek” dedi ve şöyle devam etti:‘Rusofillerin ilk düzenli uluslararası kongresi 2024'ün başlarında yapılacak’Uluslararası Rusofil Hareketi’nin kuruluş kongresinin geçen mart ayında yapıldığını hatırlatan Lavrov, “Mart ayındaki kuruluş kongresinin ardından ilk olağan kongrenin 2024 yılının başlarında yapılması planlanıyor” bilgisini verdi.Rus bakan, katılımcıları halklar arasındaki temasları genişletmek ve güçlendirmek, ayrıca ‘Rus kültürünün dünyadaki en iyi başarılarını popüler hale getirmek ve yaymak’ bağlamında ‘Uluslararası Rusofil Hareketi’nin olanaklarına yakından bakmaya’ çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-pentagon-hiv-virusu-tasiyan-hayvan-populasyonlari-olusturmaya-calisiyor-1072620704.html

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rusya, sergey lavrov, batı, ilişki, ikili ilişki, fırsat, uluslararası rusofil hareketi