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https://sputniknews.com.tr/20230619/lavrov-rusya-ile-bati-arasindaki-zitlasma-yeni-firsatlar-yaratti-1072625945.html
Lavrov: Rusya ile Batı arasındaki zıtlaşma yeni fırsatlar yarattı
Lavrov: Rusya ile Batı arasındaki zıtlaşma yeni fırsatlar yarattı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını belirtti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:41+0300
2023-06-19T16:51+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
batı
ilişki
ikili ilişki
fırsat
uluslararası rusofil hareketi
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Birleşik Rusya partisinin genel kurulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin Batı'nın kontrolü dışındaki çeşitli alanlarda işbirliği mekanizmalarının oluşturulması da dahil olmak üzere diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını söyledi.Rus diplomat, “Başkalarının çıkarlarına hizmet eden mekanizmalara ve programlara entegre olmayacağız, dış politika gündemini bağımsız olarak oluşturacağız. Uluslararası arenadaki çalışmalarımızda her şeyden önce BM Şartı'nda yer alan ve evrensel olarak kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını bir bütün olarak ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde gözetirken kendi önceliklerimize odaklanacağız. Pratik adımlarımızı çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını teşvik etme görevine uygun bir şekilde atacağız” diye konuştu.‘Batı açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedefliyor’Batılı ülkelerin 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedeflediğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:ABD’nin önderliğindeki kolektif Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta Kiev rejiminin bir araç olarak kullanıldığını söyleyen Lavrov, “Düşmanlar hedeflerini açıkça ilan ediyor, savaş alanında Rus ordusunu yenmek, siyasi ve ekonomik egemenliğimizi baltalamak, Rusya'yı dünya siyasetinin gerisine itmek” dedi ve şöyle devam etti:‘Rusofillerin ilk düzenli uluslararası kongresi 2024'ün başlarında yapılacak’Uluslararası Rusofil Hareketi’nin kuruluş kongresinin geçen mart ayında yapıldığını hatırlatan Lavrov, “Mart ayındaki kuruluş kongresinin ardından ilk olağan kongrenin 2024 yılının başlarında yapılması planlanıyor” bilgisini verdi.Rus bakan, katılımcıları halklar arasındaki temasları genişletmek ve güçlendirmek, ayrıca ‘Rus kültürünün dünyadaki en iyi başarılarını popüler hale getirmek ve yaymak’ bağlamında ‘Uluslararası Rusofil Hareketi’nin olanaklarına yakından bakmaya’ çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/rusya-pentagon-hiv-virusu-tasiyan-hayvan-populasyonlari-olusturmaya-calisiyor-1072620704.html
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rusya, sergey lavrov, batı, ilişki, ikili ilişki, fırsat, uluslararası rusofil hareketi
rusya, sergey lavrov, batı, ilişki, ikili ilişki, fırsat, uluslararası rusofil hareketi

Lavrov: Rusya ile Batı arasındaki zıtlaşma yeni fırsatlar yarattı

16:41 19.06.2023 (güncellendi: 16:51 19.06.2023)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını belirtti.
Birleşik Rusya partisinin genel kurulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Batı ülkeleriyle karşı karşıya gelmesinin Batı'nın kontrolü dışındaki çeşitli alanlarda işbirliği mekanizmalarının oluşturulması da dahil olmak üzere diğer ülkelerle işbirliği için yeni fırsatlar açtığını söyledi.
Rus diplomat, “Başkalarının çıkarlarına hizmet eden mekanizmalara ve programlara entegre olmayacağız, dış politika gündemini bağımsız olarak oluşturacağız. Uluslararası arenadaki çalışmalarımızda her şeyden önce BM Şartı'nda yer alan ve evrensel olarak kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını bir bütün olarak ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde gözetirken kendi önceliklerimize odaklanacağız. Pratik adımlarımızı çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını teşvik etme görevine uygun bir şekilde atacağız” diye konuştu.

‘Batı açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedefliyor’

Batılı ülkelerin 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde açık bir şekilde Rusya’daki iç siyasi istikrarı baltalamayı hedeflediğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:
“Egemen ülkelerin içişlerine müdahale etme ahlaksızlığı devam ediyor. Bu tür müdahale biçimleri, tehditler, şantaj ve renkli devrimlerin örgütlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitlidir. Ukrayna'da 2014'te başarıya ulaşan kanlı darbe altı yıl sonra Belarus'ta tekrar edilmeye çalışıldı. Başarılı olmadı. Belli ki bu noktada durmayacaklar, özellikle önümüzdeki yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimleri bağlamında ülkemizdeki iç siyasi istikrarı baltalamayı açıkça hedefliyorlar.”
ABD’nin önderliğindeki kolektif Batı’nın Rusya’ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta Kiev rejiminin bir araç olarak kullanıldığını söyleyen Lavrov, “Düşmanlar hedeflerini açıkça ilan ediyor, savaş alanında Rus ordusunu yenmek, siyasi ve ekonomik egemenliğimizi baltalamak, Rusya'yı dünya siyasetinin gerisine itmek” dedi ve şöyle devam etti:
“Bu çizgi aynı zamanda Washington ve Brüksel'in küresel hakimiyeti sürdürme çabalarına uyuyor, bağımsız bir dış politika izleyen ve kurallara dayalı kötü şöhretli düzeni reddeden herkesi cezalandırmaya çalışıyor. Amerikalılar, Çin'i de kontrol altına almak için mümkün olan her şeyi yapma niyetlerini gizlemiyor.”

‘Rusofillerin ilk düzenli uluslararası kongresi 2024'ün başlarında yapılacak’

Uluslararası Rusofil Hareketi’nin kuruluş kongresinin geçen mart ayında yapıldığını hatırlatan Lavrov, “Mart ayındaki kuruluş kongresinin ardından ilk olağan kongrenin 2024 yılının başlarında yapılması planlanıyor” bilgisini verdi.
Rus bakan, katılımcıları halklar arasındaki temasları genişletmek ve güçlendirmek, ayrıca ‘Rus kültürünün dünyadaki en iyi başarılarını popüler hale getirmek ve yaymak’ bağlamında ‘Uluslararası Rusofil Hareketi’nin olanaklarına yakından bakmaya’ çağırdı.
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