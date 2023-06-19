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https://sputniknews.com.tr/20230619/kuzenini-bicaklayan-spartak-moskovali-futbolcuya-18-ay-hapis-cezasi-1072627246.html
Kuzenini bıçaklayan Spartak Moskovalı futbolcuya 18 ay hapis cezası
Kuzenini bıçaklayan Spartak Moskovalı futbolcuya 18 ay hapis cezası
Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T17:05+0300
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spor
spartak moskova
futbolcu
hapis
hapis cezası
bıçaklı saldırı
quincy promes
rusya
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Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay Hapis cezası verildi.Spartak’ın basın sözcüsü Dmitriy Zelenov, Hollanda mahkemesinin Promes’la ilgili verdiği karara ilişkin açıklamasında, “Mahkemenin kararı henüz yürürlüğe girmedi, futbolcumuzun karara itiraz edip temyiz başvurusu yapmak için süresi var. Promes’un bu haktan yararlanacağına inanıyoruz” dedi.Daha önce de 'uyuşturucu kaçakçılığı' ve 'suç örgütüne katılma' suçlamaları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cinsel-saldiriyla-suclanan-futbolcu-dani-alvesin-tutuksuz-yargilanma-talebi-reddedildi-1067325947.html
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spartak moskova, futbolcu, hapis, hapis cezası, bıçaklı saldırı, quincy promes, rusya
spartak moskova, futbolcu, hapis, hapis cezası, bıçaklı saldırı, quincy promes, rusya

Kuzenini bıçaklayan Spartak Moskovalı futbolcuya 18 ay hapis cezası

17:05 19.06.2023 (güncellendi: 17:09 19.06.2023)
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIRusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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Rusya temsilcisi Spartak Moskova'da forma giyen Quincy Promes, kuzenini bıçakladığı için 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya ekibi Spartak Moskova'da top koşturan Hollandalı futbolcu Quincy Promes'e, kuzenini bıçakladığı için 18 ay Hapis cezası verildi.
Spartak’ın basın sözcüsü Dmitriy Zelenov, Hollanda mahkemesinin Promes’la ilgili verdiği karara ilişkin açıklamasında, “Mahkemenin kararı henüz yürürlüğe girmedi, futbolcumuzun karara itiraz edip temyiz başvurusu yapmak için süresi var. Promes’un bu haktan yararlanacağına inanıyoruz” dedi.
Daha önce de 'uyuşturucu kaçakçılığı' ve 'suç örgütüne katılma' suçlamaları bulunan 31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda oynadığı 27 karşılaşmada 20 gol, 7 asistle, Spartak Moskova'nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.
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