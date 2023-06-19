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https://sputniknews.com.tr/20230619/kremlin-elimizde-polonyanin-belarusta-darbe-hazirliklari-yaptigina-dair-somut-bilgi-yok-1072624805.html
Kremlin: Elimizde Polonya'nın Belarus'ta darbe hazırlıkları yaptığına dair somut bilgi yok
Kremlin: Elimizde Polonya'nın Belarus'ta darbe hazırlıkları yaptığına dair somut bilgi yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Belarus'ta darbe hazırlıkları yaptığına dair somut bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T16:15+0300
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dünya
kremlin
rusya
polonya
belarus
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, The Times gazetesinde yer alan, Polonya'da Belarus iktidarını devirmek için hazırlık yapıldığına dair iddiaları değerlendirdi.The Times'ın haberinde somut veriler bulunmadığını ve tam olarak nelerden bahsedildiğini söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Kremlin'in buna dair somut bilgiye sahip olmadığını ekledi."Tek bir şey açık, o da Minsk ve Moskova'nın çok sayıda hasma ve düşmana sahip olduğudur. Elbette bunların arasında bizim istikrarımıza ve Belarus'un istikrarına, Rusya'nın istikrarına kastetmekten çekinmeyenler de var" diyen Peskov, doğal olarak hem Belarus'un hem de Rusya'nın bu girişimlere karşı koymakta sonuna kadar kararlı olduğunu vurguladı.The Times'ın haberinde eski Belarus istihbarat üyelerinin de yer aldığı birkaç yüz kişinin Polonya'da silahlı ayaklanma konusunda eğitim aldığı, bazı grupların eğitimde birkaç ayı geride bıraktığı belirtilmişti.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, Batılı ülkelerin Belarus'ta iktidar değişikliği için askeri güce dayalı senaryolar hazırladığını vurgulamış, yasadışı silahlı grupların üyelerinin Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve Ukrayna'da eğitime tabi tutulduğunu söylemişti.
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kremlin, rusya, polonya, belarus, darbe, the times

Kremlin: Elimizde Polonya'nın Belarus'ta darbe hazırlıkları yaptığına dair somut bilgi yok

16:15 19.06.2023
© AARusya'nın başkenti Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'nın Belarus'ta darbe hazırlıkları yaptığına dair somut bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, The Times gazetesinde yer alan, Polonya'da Belarus iktidarını devirmek için hazırlık yapıldığına dair iddiaları değerlendirdi.

The Times'ın haberinde somut veriler bulunmadığını ve tam olarak nelerden bahsedildiğini söylemenin zor olduğunu kaydeden Peskov, Kremlin'in buna dair somut bilgiye sahip olmadığını ekledi.

"Tek bir şey açık, o da Minsk ve Moskova'nın çok sayıda hasma ve düşmana sahip olduğudur. Elbette bunların arasında bizim istikrarımıza ve Belarus'un istikrarına, Rusya'nın istikrarına kastetmekten çekinmeyenler de var" diyen Peskov, doğal olarak hem Belarus'un hem de Rusya'nın bu girişimlere karşı koymakta sonuna kadar kararlı olduğunu vurguladı.

The Times'ın haberinde eski Belarus istihbarat üyelerinin de yer aldığı birkaç yüz kişinin Polonya'da silahlı ayaklanma konusunda eğitim aldığı, bazı grupların eğitimde birkaç ayı geride bıraktığı belirtilmişti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, Batılı ülkelerin Belarus'ta iktidar değişikliği için askeri güce dayalı senaryolar hazırladığını vurgulamış, yasadışı silahlı grupların üyelerinin Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve Ukrayna'da eğitime tabi tutulduğunu söylemişti.
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