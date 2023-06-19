https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-47-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1072634772.html

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli saat 21.31'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T23:04+0300

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2023-06-19T23:04+0300

türkiye

kahramanmaraş

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, komşu illerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Adana'nın Kozan, Saimbeyli ilçeleri ile Osmaniye'de de hissedildiği bildirildi.Merkez üssünde şiddetli hissedilen depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş