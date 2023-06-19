https://sputniknews.com.tr/20230619/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1072601065.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T05:24+0300
2023-06-19T05:24+0300
2023-06-19T05:24+0300
türkiye
kahramanmaraş
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
türkiye
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
kahramanmaraş, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.21'de merkez üssü Göksun olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.