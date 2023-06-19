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İYİ Parti'nin kurucularındandı: İstifasını açıkladı
İYİ Parti'nin kurucularındandı: İstifasını açıkladı
İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T09:30+0300
2023-06-19T09:40+0300
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istifa
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İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir video paylaşan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" açıklamasını yaptı. Yıldız, "Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararımı erteledim. Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" ifadelerini kullandı. 'Bu yüzden istifa ediyorum'Yıldız, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230612/iyi-partide-ust-duzey-istifa-calisma-yurutme-imkani-kalmamis-durumda-1072313963.html
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istifa

İYİ Parti'nin kurucularındandı: İstifasını açıkladı

09:30 19.06.2023 (güncellendi: 09:40 19.06.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaTaylan Yıldız
Taylan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.
İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Bir video paylaşan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" açıklamasını yaptı.
Yıldız, "Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararımı erteledim. Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" ifadelerini kullandı.

'Bu yüzden istifa ediyorum'

Yıldız, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" diye konuştu.
Ahat Andican - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
POLİTİKA
İYİ Parti'de üst düzey istifa: 'Çalışma yürütme imkanı kalmamış durumda'
12 Haziran , 09:46
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