https://sputniknews.com.tr/20230619/iyi-partinin-kurucularindandi-istifasini-acikladi-1072603560.html

İYİ Parti'nin kurucularındandı: İstifasını açıkladı

İYİ Parti'nin kurucularındandı: İstifasını açıkladı

İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T09:30+0300

2023-06-19T09:30+0300

2023-06-19T09:40+0300

türkiye

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/13/1072603679_0:0:847:477_1920x0_80_0_0_063ff457c1551b2a2d895651d6b3bf46.jpg

İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir video paylaşan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" açıklamasını yaptı. Yıldız, "Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararımı erteledim. Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" ifadelerini kullandı. 'Bu yüzden istifa ediyorum'Yıldız, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230612/iyi-partide-ust-duzey-istifa-calisma-yurutme-imkani-kalmamis-durumda-1072313963.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istifa