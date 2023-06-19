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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi açıklandı: Son 10 yılın en düşük 2. seviyesi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi açıklandı: Son 10 yılın en düşük 2. seviyesi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,89 olarak kaydedildi. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89'a düştü.Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 26,05, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Darlık'ta yüzde 62,63, Elmalı'da yüzde 38,26, Istrancalar'da yüzde 27,04, Kazandere'de yüzde 2,53, Ömerli'de yüzde 77,08, Pabuçdere'de yüzde 3, Sazlıdere'de yüzde 29,73, Terkos'ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.Son 10 yılın en düşük 2. seviyesindeİSKİ istatistiklerine göre, 19 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,19, 2014'te yüzde 26,36, 2015'te yüzde 88,86, 2016'da yüzde 74,45, 2017'de yüzde 79,15, 2018'de yüzde 82,22, 2019'da yüzde 82,1, 2020'de yüzde 64,78, 2021'de yüzde 74,81, 2022'de ise yüzde 76,49 olarak kaydedildi.
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su, istanbul, baraj
su, istanbul, baraj

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi açıklandı: Son 10 yılın en düşük 2. seviyesi

17:04 19.06.2023
© İHAİstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© İHA
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 45,89 olarak kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yağışların ardından yüzde 49,66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi, yaz mevsimine girilmesiyle yüzde 45,89'a düştü.
Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 26,05, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Darlık'ta yüzde 62,63, Elmalı'da yüzde 38,26, Istrancalar'da yüzde 27,04, Kazandere'de yüzde 2,53, Ömerli'de yüzde 77,08, Pabuçdere'de yüzde 3, Sazlıdere'de yüzde 29,73, Terkos'ta ise yüzde 38,5 olarak kaydedildi.
Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,51 kilogram oldu.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 398,62 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.
İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 197 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 399,88 milyon metreküp olarak gerçekleşirken içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 494,76 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın en düşük 2. seviyesinde

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Haziran tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,19, 2014'te yüzde 26,36, 2015'te yüzde 88,86, 2016'da yüzde 74,45, 2017'de yüzde 79,15, 2018'de yüzde 82,22, 2019'da yüzde 82,1, 2020'de yüzde 64,78, 2021'de yüzde 74,81, 2022'de ise yüzde 76,49 olarak kaydedildi.
Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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Sakarya'da sağanak: Cadde ve köprü altları suyla doldu
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