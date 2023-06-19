https://sputniknews.com.tr/20230619/istanbulda-bir-kisi-arabanin-tavaninda-seyahat-etti-1072603459.html

İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti

İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti

İstanbul'da bir kişi seyir halinde olan otomobilin üzerinde seyahat etti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-19T09:23+0300

2023-06-19T09:23+0300

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türkiye

otomobil

seyahat

araç

video

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Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230615/ambulansi-durdurdu-hasta-mi-var-diye-sordu-1072497879.html

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İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti 2023-06-19T09:23+0300 true PT0M18S

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otomobil, seyahat, araç, video