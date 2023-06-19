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İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
İstanbul'da bir kişi seyir halinde olan otomobilin üzerinde seyahat etti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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otomobil
seyahat
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Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.
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İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
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otomobil, seyahat, araç, video
otomobil, seyahat, araç, video

İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti

09:23 19.06.2023 (güncellendi: 10:38 19.06.2023)
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İstanbul'da bir kişi seyir halinde olan otomobilin üzerinde seyahat etti.
Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi görüntülendi.
Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.
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