https://sputniknews.com.tr/20230619/istanbulda-bir-kisi-arabanin-tavaninda-seyahat-etti-1072603459.html
İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
İstanbul'da bir kişi seyir halinde olan otomobilin üzerinde seyahat etti. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T09:23+0300
2023-06-19T09:23+0300
2023-06-19T10:38+0300
türkiye
otomobil
seyahat
araç
video
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Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230615/ambulansi-durdurdu-hasta-mi-var-diye-sordu-1072497879.html
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İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
2023-06-19T09:23+0300
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otomobil, seyahat, araç, video
otomobil, seyahat, araç, video
İstanbul'da bir kişi arabanın tavanında seyahat etti
09:23 19.06.2023 (güncellendi: 10:38 19.06.2023) Abone ol
İstanbul'da bir kişi seyir halinde olan otomobilin üzerinde seyahat etti.
Bahçeşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin üzerinde seyahat eden kişi görüntülendi.
Görüntülerde bir kişinin hareket halindeki otomobilin tavanında yolculuk ettiği görüldü.