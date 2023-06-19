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https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-gucleri-bati-seriada-biri-cocuk-4-filistinliyi-oldurdu-1072619527.html
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü, 42 Filistinliyi yaraladı... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T14:11+0300
2023-06-19T14:11+0300
dünya
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israil ordusu
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İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıda biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü, 42 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 15 yaşındaki Ahmed Yusuf Sakr ile Halid Azzam Asasime (21), Kays Cebarin (21) ve Kassam Ebu Seriyye (29) olduğu bildirildi.Yaralılardan 9'unun durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.7 İsrail askeri yaralandıÖte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cenin'deki Filistinli direnişçiler, bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı.Saldırıda, isabet alan zırhlı araçtaki 7 askerin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.Açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin “hava ve kara operasyonlarını” sürdürdüğü kaydedildi.Dışişleri'nden kınamaTürkiye Dışişleri Bakanlığı da, saldırıyı kınayarak "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.
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israil, filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), saldırı

İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

14:11 19.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZİsrail ordusu-füze
İsrail ordusu-füze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü, 42 Filistinliyi yaraladı; çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralandı.
İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.
İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıda biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü, 42 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 15 yaşındaki Ahmed Yusuf Sakr ile Halid Azzam Asasime (21), Kays Cebarin (21) ve Kassam Ebu Seriyye (29) olduğu bildirildi.
Yaralılardan 9'unun durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

7 İsrail askeri yaralandı

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cenin'deki Filistinli direnişçiler, bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı.
Saldırıda, isabet alan zırhlı araçtaki 7 askerin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin “hava ve kara operasyonlarını” sürdürdüğü kaydedildi.

Dışişleri'nden kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, saldırıyı kınayarak "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.
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