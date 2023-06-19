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https://sputniknews.com.tr/20230619/israil-bati-seriaya-yillar-sonra-ilk-kez-apache-saldirisi-duzenledi-1072613112.html
İsrail, Batı Şeria'ya yıllar sonra ilk kez Apache saldırısı düzenledi
İsrail, Batı Şeria'ya yıllar sonra ilk kez Apache saldırısı düzenledi
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine düzenlediği saldırıda uzun yıllar sonra ilk kez Apache helikopterle hava bombardımanında... 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T12:27+0300
2023-06-19T12:27+0300
dünya
ortadoğu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
saldırı
apache helikopteri
bombardıman
hava bombası
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı bir askeri helikopterin Cenin kentinde bazı noktalara roket fırlattığı görüldü.İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Helikopterler, Cenin bölgesinde silahlı kişiler tespit edildikten sonra ateş açtı" ifadesine yer verildi.İsrail ordusuna bağlı birliklerin, 2 Filistinliyi gözaltına almak için Cenin'e baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, baskına karşılık veren Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı sırada zırhlı askeri araçların birine el yapımı patlayıcı isabet ettiği ve araçta hasar meydana geldiği belirtildi.İsrail basını, hava saldırısının Apache (AH-64) tipi helikopterle düzenlendiğini aktardı.Helikopter bombardımanının, Filistinli direnişçilerin yoğun ateşine maruz kalan ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin olay yerinden tahliyesini amaçladığı ifade edildi.Bu saldırıyla İsrail ordusunun, 20 yılı aşkın bir süreden sonra Batı Şeria'da ilk kez hava harekatına başvurduğuna dikkat çekildi.İsrail ordusu 2000'lerin başında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hücum helikopterleri kullanıyordu ancak bu rutin bir yöntem değil yalnızca özel durumlarda yaşanan bir olaydı.İsrail Maliye Bakanı'ndan Batı Şeria'nın kuzeyine havadan ve karadan operasyon çağrısıİsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine havadan ve karadan geniş çaplı operasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu.İsrail ordu radyosunun haberine göre, Smotrich, "Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemenin vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.Smotrich, konuyla ilgili olarak İsrail güvenlik kabinesinin toplanması talebinde bulunacağını belirtti.Sabah saatlerinde baskın düzenlenmiştiİsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabahın erken saatlerinde onlarca zırhlı askeri araçla düzenlediği baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürmüş, 31 Filistinliyi de yaralamıştı.İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 6 İsrail askeri de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/abdden-israilin-yasa-disi-yerlesimlerin-insasini-hizlandiracak-kararina-tepki-1072600899.html
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ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, saldırı, apache helikopteri, bombardıman, hava bombası
ortadoğu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, saldırı, apache helikopteri, bombardıman, hava bombası

İsrail, Batı Şeria'ya yıllar sonra ilk kez Apache saldırısı düzenledi

12:27 19.06.2023
© AFP 2023 / Jack Guez / İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni
İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / Jack Guez /
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine düzenlediği saldırıda uzun yıllar sonra ilk kez Apache helikopterle hava bombardımanında bulundu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı bir askeri helikopterin Cenin kentinde bazı noktalara roket fırlattığı görüldü.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Helikopterler, Cenin bölgesinde silahlı kişiler tespit edildikten sonra ateş açtı" ifadesine yer verildi.
İsrail ordusuna bağlı birliklerin, 2 Filistinliyi gözaltına almak için Cenin'e baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, baskına karşılık veren Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin bölgeden ayrıldığı sırada zırhlı askeri araçların birine el yapımı patlayıcı isabet ettiği ve araçta hasar meydana geldiği belirtildi.
İsrail basını, hava saldırısının Apache (AH-64) tipi helikopterle düzenlendiğini aktardı.
Helikopter bombardımanının, Filistinli direnişçilerin yoğun ateşine maruz kalan ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin olay yerinden tahliyesini amaçladığı ifade edildi.
Bu saldırıyla İsrail ordusunun, 20 yılı aşkın bir süreden sonra Batı Şeria'da ilk kez hava harekatına başvurduğuna dikkat çekildi.
İsrail ordusu 2000'lerin başında işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hücum helikopterleri kullanıyordu ancak bu rutin bir yöntem değil yalnızca özel durumlarda yaşanan bir olaydı.

İsrail Maliye Bakanı'ndan Batı Şeria'nın kuzeyine havadan ve karadan operasyon çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine havadan ve karadan geniş çaplı operasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, Smotrich, "Hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemenin vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Smotrich, konuyla ilgili olarak İsrail güvenlik kabinesinin toplanması talebinde bulunacağını belirtti.

Sabah saatlerinde baskın düzenlenmişti

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabahın erken saatlerinde onlarca zırhlı askeri araçla düzenlediği baskında biri çocuk 3 Filistinliyi öldürmüş, 31 Filistinliyi de yaralamıştı.
İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 6 İsrail askeri de yaralanmıştı.
Batı Şeria'da İsrail-Filistin gerginliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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